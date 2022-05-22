Франція дає 15-20 років на вступ України до ЄС

Держсекретар Франції вважає, що ЄС має бути чесним із Україною

Державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що приєднання України до Європейського Союзу займе щонайменше 15-20 років. Про це він сказав 22 травня французькому Радіо J.

«Ми маємо бути чесними. Якщо ви кажете, що Україна збирається вступити до ЄС через шість місяців, рік чи два, ви брешете. Імовірно, це займе 15 чи 20 років, – сказав Клеман Бон.

«Я не хочу пропонувати українцям жодних ілюзій чи брехні», – додав він.

Про це Бон заявив після того, як президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.

На це голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять.

Нагадаємо, 22 травня на пресконференції в Києві президент Польщі Анджей Дуда закликав ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу у червні.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що терміни вступу України до Європейського Союзу залежатимуть від того, як країна зможе відновитися після конфлікту і провести необхідні реформи. Це займає кілька років з моменту подачі заявки.

Днями Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.





Джерело: Радіо Свобода