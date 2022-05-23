МЗС відповіло французькому міністру на «вступ України до ЄС через 20 років»

Київ наполягає на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні

Військова агресія Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи

Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву міністра Європейських справ Франції Клемана Боне, який вважає, що вступ України до ЄС займе 20 років. У Києві закликають надати Україні статус країни-кандидата в Євросоюз найближчим часом.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що військова агресія Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи. «Підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії», – сказав він. Ніколенко наголосив, що альтернативи членства України в ЄС не зроблять європейську спільноту сильнішою. «Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш процвітаючою», – зазначив речник МЗС. Він заявив, що саме тому Київ наполягає на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні. «Нині Україна – єдине місце в Європі, де люди захищають європейські цінності ціною власних життів. Кандидатство стане важливим сигналом для українців, що Європа цінує та поважає їхні зусилля», – сказав Ніколенко. Він додав, що надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. «Це – процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство», – резюмував речник МЗС України. Напередодні міністр Європейських справ Франції Клеман Бон скептично оцінив шанси України увійти до Євросоюзу. Зокрема, він сказав, що це навряд чи відбудеться через шість років. За його оцінками, процес займе 15 – 20 років.

Про це Бон заявив після того, як президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.

На це голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять.

Нагадаємо, 22 травня на пресконференції в Києві президент Польщі Анджей Дуда закликав ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу у червні.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що терміни вступу України до Європейського Союзу залежатимуть від того, як країна зможе відновитися після конфлікту і провести необхідні реформи. Це займає кілька років з моменту подачі заявки.

Днями Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.