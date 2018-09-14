ГПУ готує підозру директору НАБУ



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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

Після ідентифікації голосу на записах розмов Ситнику буде вручено підозру.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що директору НАБУ Артему Ситнику після ідентифікації голосу на записах розмов буде вручено підозру.

Про це Юрій Луценко розказав в ефірі каналу «Прямий».

За його словами, він зіткнувся із «непорозумінням з боку журналістського корпусу».

«В принципі, я в прокуратурі знаходжусь для того, щоб захищати права журналістів, в тому числі. Але я маю ще й розслідувати злочини. І якщо журналіст є свідком злочину, я змушений витребувати в законному порядку через суд дані із мобільного оператора, коли в цьому місці в НАБУ знаходилися два журналісти і один не журналіст. Як тільки відповідь прийде, ми змушені будемо сформувати підозру і вручити її особі, чий голос ідентифікований під час цих дій – пану Ситнику», - сказав Луценко.

Нагадаємо, 27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу Генеральної прокуратури дав їй дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону головного редактора програми журналістських розслідувань програми «Схеми» Наталки Седлецької. В ухвалі йдеться про надання доступу слідства до дзвінків і смс-повідомлень журналістки з липня 2016-го по листопад 2017 року і до даних про місце розташування її телефону протягом цих 17 місяців.

«Радіо Свобода» висловило обуренння цією ухвалою. Редакція програми «Схеми» виступила із заявою, в якій засудила тиск на Наталку Седлецьку.

5 вересня журналістка Крістіна Бердинських повідомила, що суд надав Генеральній прокуратурі України доступ до інформації і з її телефону.

У Генпрокуратурі запевняють, що дані з телефону журналісток необхідні слідству для розслідування «за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, що становлять державну таємницю».