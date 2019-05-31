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    Політика

    ГПУ: Луценка не запросили на нараду РНБО

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    Генпрокурор Юрій Луценко - ГПУ: Луценка не запросили на нараду РНБО
    Генпрокурор Юрій Луценко

    Луценка не виключили зі складу РНБО.

    Генерального прокурора Юрія Луценка з невідомих причин не запросили на нараду членів Ради національної безпеки і оборони України, яка відбулася у п’ятницю, 31 травня.

    Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    «Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені усі члени Ради нацбезпеки, окрім генерального прокурора Юрія Луценка», - зазначила вона.

    Сарган зазначила, що Луценка не виключили зі складу РНБО.

    «Сподіваюсь, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена», - додала прес-секретар ГПУ.

    Нагадаємо, 31 травня на засіданні Ради національної безпеки та оборони України піднімалось питання наявності «смотрящих» у вугільній промисловості

    До слова, Зеленський оновив склад Ради нацбезпекиЗі складу Ради національної безпеки і оборони вивели колишніх главу АП Ігоря Райніна, секретаря Олександра Турчинова, начальника Генштабу Віктора Муженка та міністра інформполітики Юрія Стеця.

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