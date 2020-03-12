Вибори нового голови партії Меркель відклали через коронавірус



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Партійне зібрання було заплановано на 25 квітня

В Німеччині Христианско-демократичний союз вирішив відкласти проведення з'їзду, на якому мали обрати нового лідера політичної сили, через коронавірус.

Про це повідомляє Welt.

Партійне зібрання було заплановано на 25 квітня, проте про нову дату з'їзду поки не встановлена.

Рішення перенести з'їзд ХДС було погоджено з усіма кандидатами на пост голови партії, заступниками голови партії та генеральним секретарем.

Також у партії зазначили, що всі публічні заходи політсили були скасовані до Великодня.

Відзначимо, що в Німеччині одразу два політики оголосили про намір висунути свої кандидатури на посаду голови Християнсько-демократичного союзу.

Одним з претендентів став прем'єр-міністр землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет. Другим - колишній голова фракції ХДС/ХСС у бундестазі Фрідріх Мерц.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.