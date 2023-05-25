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Глава Державної аудиторської служби представила пріоритети діяльності державного органу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Глава Державної аудиторської служби представила пріоритети діяльності державного органу
Голова Держаудитслужби наголосила, що контроль за станом управління ресурсами, їх законним і ефективним використанням забезпечує економічний добробут країни
фото: Державна аудиторська служба

У період воєнного стану та відновлення України Держаудитслужба зосередиться на контролі проєктів відбудови

25 травня голова Держаудитслужби Алла Басалаєва взяла участь у сесії «Цілісність повоєнного відновлення України», що відбулась у рамках Глобального форуму з протидії корупції та доброчесності OECD 2023. Про це повідомляє пресслужба Державної аудиторської служби України.

Басалаєва презентувала роботу органу державного фінансового контролю, наголосивши, що контроль за станом управління державними (місцевими) ресурсами, їх законним і ефективним використанням забезпечує економічний добробут країни.

Також Басалаєва окреслила пріоритети діяльності Держаудитслужби на період воєнного стану та відновлення України, зокрема:

  • контроль (аудит) проєктів відбудови;
  • контроль (аудит) активів для захисту національних інтересів у зв’язку з військовою агресією;
  • моніторинг закупівель в Prozorro та контроль у сфері публічних закупівель;
  • контроль (аудит) коштів місцевих бюджетів на відновлення та розвиток;
  • перевірка прикордонних та транскордонних програм ЄС.

«Україна не лише хоробро бореться з російською армією, але і прозоро та ефективно відбудовується, бореться з корупцією та шахрайством», – наголосила Алла Басалаєва.

На завершення виступу, голова Держаудитслужби висловила сподівання, що цей захід стане початком ефективної співпраці з міжнародними партнерами України.

До слова, триває 456-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

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