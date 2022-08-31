Глава МЗС Бельгії роз'яснила свій візит до окупованого Криму

Бельгія готова підтримувати Україну в просуванні на шляху до членства в ЄС

Хаджа Лабіб шкодує, що відвідала Севастополь в порушення законодавства України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся на полях зустрічі в форматі «Гімніх» у Празі зі своєю колегою з Бельнії Хаджою Лабіб. Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

«Сторони обговорили подальшу допомогу Україні задля захисту своєї території. У цьому контексті міністерка Лабіб поінформувала українського колегу про підтримку з боку Бельгії, яка включає нещодавно виділені Бельгією 8 млн євро на нелетальну допомогу для Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

Хаджа Лабіб також привітала надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС в червні. Бельгія готова підтримувати Україну в просуванні на шляху до повноправного членства в ЄС, зокрема шляхом досягнення ключових реформ, особливо в сфері верховенства права.

Крім цього, міністерка надала роз’яснення щодо своєї поїздки в Крим минулого року. Як журналістка і режисерка-документалістка, вона відвідала місто Севастополь у Криму в порушення законодавства України. Лабіб втілювала проєкт, який демонстрував, як Росія використовувала культуру як силу та пропаганду, і як митці могли жити під утисками у такий складний історичний період.

Урядовиця заявила, що щиро шкодує, що цей візит відбувся за таких обставин. Міністерка зазначила, що завжди захищала суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також статус Криму як невід’ємної частини України та запевнила у своїй підтримці та готовності Бельгії сприяти відновленню миру та відбудові України.

Міністри домовилися провести наступну зустріч під час майбутньої сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб обговорити двосторонні проєкти в Україні.

Раніше повідомлялося, що поїздка нинішньої міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб до окупованого Росією Криму у 2021 році була оплачена коштом фонду доньки Володимира Путіна Катерини Тихонової «Иннопрактика».