Макрон розповів, коли Франція може почати навчання українських пілотів

Макрон: «Навчання українських пілотів може розпочатися зараз»

Франція допускає початок навчання українських пілотів на західних винищувачах. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Le Figaro.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, Франція вирішила збудувати на сході країни пункти для навчання українських військових, які відповідатимуть за керування контрнаступом, обороною, а також займатимуться ремонтом техніки.

Макрон підкреслив, що вже «відчинив двері» для навчання українських пілотів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Навчання може розпочатися зараз... Це може бути зроблено з європейськими країнами, які до цього готові. Я думаю, що зараз точаться дискусії з американцями», – додав французький очільник.

Нагадаємо, що найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів ЗСУ десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC.

До слова, Латвія і Канада 15 травня почали тренувати українських солдатів. Навчання відбуваються на латвійській території.