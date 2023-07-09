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Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО: названо причину
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО
фото з відкритих джерел

Берлін скористається самітом Альянсу у Вільнюсі, щоб закликати зосередитися на гарантіях безпеки для України, а не на пропозиціях про членство в Альянсі

На саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією. Про це пише видання Telegraph з посиланням на своє джерело

За словами співрозмовника Telegraph в НАТО, Берлін скористається самітом Альянсу у Вільнюсі, щоб закликати зосередитися на гарантіях безпеки для України, а не на пропозиціях про членство в Альянсі.

«Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати (Україні – ред.) негайне членство (в НАТО – ред.). Потрібен час для розробки гарантій, які, по суті, заблокують членство...Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно тестував статтю №5», – йдеться у повідомленні.

Згідно зі статтею №5 Північноатлантичного договору, якщо будь-яка з держав–членів НАТО стане жертвою збройного нападу, усі інші члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживатимуть заходи, які вважатимуть необхідними, щоб допомогти країні НАТО, на яку скоєно напад.

Раніше повідомлялося, що країни НАТО мають дійти консенсусу щодо членства України в Альянсі, але деякі європейські країни хочуть дочекатися результатів війни з Росією.

Президент США Джо Байден вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ.

Також сенат США працює над резолюцією щодо прийняття України в НАТО.

Зокрема стало відомо, що комюніке, яке буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Ця відповідь буде відрізнятися від заяви, зробленої на Бухарестському саміті 2008 року, де стверджувалося, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу у майбутньому. 

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні липневого саміту у Вільнюсі заявив, що лідери ухвалять три ключові рішення щодо України. Зокрема, він очікує, що вони підтвердять майбутнє членство Києва в оборонному блоці. 

Читайте також: Байден відповів, чи готові США надати Україні гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю
Теги: Німеччина путін напад Україна Єнс Столтенберг Ренато Тапія

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