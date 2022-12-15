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Голові ліквідованого суду Павлу Вовку загрожує тюремний термін – ЦПК

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Голові ліквідованого суду Павлу Вовку загрожує тюремний термін – ЦПК
Американські санкції забороняють Павлові Вовку в’їзд лише до США
Фото з відкритих джерел

«Наразі Вовк є підсудним Вищому антикорупційному суду»

Голові ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Павлові Вовку американські санкції забороняють в’їзд лише до США. Проте наразі Вовк є підсудним Вищому антикорупційному суду і йому загрожує тюремний термін. Про це у коментарі «Главкому» повідомила експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

«Що стосується самого голови ліквідованого суду Павла Вовка, то американські санкції забороняють йому в’їзд лише до США. Але це не означає, що він не може покинути Україну. Щоправда, наразі Вовк є підсудним Вищому антикорупційному суду і йому загрожує тюремний термін», – підкреслила Галина Чижик.

Галина Чижик також розповіла, що судді ліквідованого з 15 грудня Київського адмінсуду більше не зможуть розглядати справи, які конвертували в особистий вплив та матеріальне збагачення, проте вони продовжуватимуть отримувати заробітну плату.

На жаль, суддів ліквідованого суду не буде звільнено, додає Чижик. «Судді продовжуватимуть отримувати заробітну плату. Також їх не переведуть до інших судів, допоки не запрацюють Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя. Після відновлення роботи цих інституцій судді ліквідованого окружного адмінсуду повинні пройти кваліфікаційне оцінювання і перевірку на доброчесність», – вважає вона.

Експертка допускає, що в силу об’єктивних обставин таку перевірку судді ліквідованого адмінсуду пройти не зможуть.«Імовірно, їх буде звільнено за результатами кваліфікаційного оцінювання або за наслідками дисциплінарних проваджень, які розглядає Вища рада правосуддя. Гіпотетично це може відбутися навесні 2023 року», – пояснила вона.

Нагадаємо, 13 грудня невідкладний президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва отримав підтримку 310 народних обранців. Президент відразу його підписав, а парламентська газета «Голос Україна» в додатковому екстреному номері опублікувала 14 грудня.

Нагадаємо, Павла Вовка і ще 11 осіб підозрюють у тому, що вони «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі». США ввели санкції проти голови ОАСК Павла Вовка. 

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Теги: суд корупція війна Павло Вовк

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