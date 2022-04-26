Хорватія відмовила РФ влаштувати авіарейс для висланих дипломатів
МЗС РФ обіцяє «гідну відповідь» за «знущання» над росіянами
Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що влада Хорватії відмовилася організувати авіапереліт із Загреба висланих з країни співробітників російського посольства. Москва назвала такі дії «підступними» і «знущанням». Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.
За словами Захарової, офіційний Загреб відмовив Росії у здійсненні авіарейсу з метою евакуації дипломатів із сім'ями.
«Змушені констатувати, що уряд Хорватії із завзятістю, гідною кращого застосування, продовжує розвивати антиросійську лінію, наполегливо і планомірно руйнує двосторонні відносини, буквально опускаючись до підступності», - йдеться в заяві.
Захарова каже, що «у своїй войовничій русофобії офіційний Загреб дійшов до того, що у недипломатичній формі, порушуючи пристойність та стандарти міжнародного спілкування» відмовив РФ у здійсненні авіарейсу.
МЗС РФ обіцяє «гідну відповідь» за «знущальне ставлення» до росіян.
Нагадаємо, у квітні міністерство закордонних справ Хорватії оголосило, що висилає 18 дипломатів посольства Росії в Загребі. Також разом з ними покинуть країну шість співробітників адміністративно-технічного персоналу.