«Готуємо хлопців». Зеленський анонсував потужні дії України (відео)

Президент відзначив бійців, які бʼються на Донеччині у складі ОСУВ «Таврія» генерала Тарнавського

Сьогодні в Маріїнському палаці, де ми завжди вшановуємо тих, хто найбільше зробив для Української держави, вперше був відзначений день працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Це доволі несправедливо, що досі в Україні не було такого спеціального дня, коли можна було б ушанувати працю всіх тих, хто створює українську зброю, українські снаряди, українську техніку. Хто створює й наші ракети, які так яскраво проявили себе в акваторії Чорного моря в цей день рік тому, 13 квітня, коли зупинився морський шлях російського чорноморського флагмана. Це люди, які створюють наші гармати – 155 міліметрів, які зараз на полі бою і щодо яких чуємо лише позитивні відгуки від наших бійців і… зрозуміло які «відгуки» окупанта», – сказав президент.

Глава держави наголосив, що поки не можна розказати більшості тих позитивів, яких досягнуто щодо нашої зброї та наших власних українських снарядів не лише за час повномасштабної війни, а й за роки перед нею. Але всій нашій державі, всьому суспільству є за що бути вдячними тим професіоналам, які оберігають і розвивають наш оборонно-промисловий комплекс. Які здатні робити для України все – від снаряда до ракети, від артилерії до безпілотників.

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«Напередодні я підписав указ про встановлення в Україні Дня працівника оборонно-промислового комплексу. Саме в цей день «Нептуна», коли наші ракети уразили «Москву». Але дякуємо ми й за ракети, і за десятки інших видів озброєння, техніки й снарядів, що постачаються обороні. Мав честь нагородити представників і представниць галузі. І впевнений, що український ОПК завжди буде розвиватися саме так, як розвивається вже кілька років – у постійному зростанні, у постійному розширенні номенклатури продукції та можливостей галузі», – додав він.

Президент розповів, що провів нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради щодо деяких наших кроків із наближення до Євросоюзу, законодавчих кроків, реалізації ухвалених змін.

«Мета нашої держави – абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправне членство. З нашого боку – повна готовність. І ще одне. Підписав укази про нагородження наших воїнів. Чотири укази. 349 військовослужбовців відзначені державними нагородами. Серед них – 45 бійців Повітряних сил, 152 – ДШВ, 152 воїни – Сухопутні війська», – додав глава держави.

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Особливо Зеленський відзначив бійців, які бʼються на Донеччині у складі ОСУВ «Таврія» генерала Тарнавського. Зокрема морських піхотинців 35-ї окремої бригади та артилеристів 55-ї окремої бригади.

«Дякую бійцям ОСУВ «Одеса» генерала Москальова – 63-тя окрема механізована бригада, яка потужно бʼє окупантів за удари по наших містах і селах на Південному напрямку. Та ще відзначу сьогодні воїнів 126-ї окремої бригади сил ТрО – аеророзвідників. Дякую вам, хлопці, за уважність, яка стає влучністю нашої артилерії. Ворог обовʼязково зазнаватиме втрат у відповідь за кожен удар по українцях», – додав глава держави.

Крім того, Зеленський провів Військовий кабінет, особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом.

«Наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. І по максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, триває 414-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ведення загарбницької війни. Ігнорує Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по мирних населених пунктах. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.