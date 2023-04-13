Волонтерка, яка висміяла страту воїна ЗСУ, ще раз осоромилася в соцмережі

Після того, як українці розкритикували скандальний пост, Василина Мазурчук звинуватила їх в агресивній поведінці

Київська волонтерка, яка раніше обіймала посаду пресофіцерки полку «Дніпро-1» та добровольчого батальйону «Донбас» Василина Мазурчук, розкритикувала українського воїна, якого жорстоко стратили російські окупанти. Їй не сподобалось те, які слова сказав закатований герой перед смертю, адже вона вважає їх недостатньо мужніми. Про це вони написала у Facebook.

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Василина Мазурчук заявила, що мовляв, український герой, коли йому живцем відрізали голову росіяни, кричав «не ті слова». Зазначимо, що після швидкої негативної реакції суспільства Мазурчук видалила скандальний пост, проте не усвідомила, за що отримала хвилю хейту. Вона опублікувала новий допис та відверто заявила, що не збирається вибачатися за свої слова, про що її масово просять користувачі мережі.

«Господи, люди, дякую за те, що пишете і підтримуєте. Я не збираюся нічого видаляти, бо краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Прокльони можуть запхати остуди далеко. Вибачатися ні перед ким також не збираюся, бо єдині хто має вибачатися за свої гріх – ті, хто на нас напав і влаштовує геноцид», – написала Мазурчук.

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Тим часом лише через годину після публікації під новим постом українки вже налічувалося понад тисячу коментарів і стільки ж виключно обурених реакцій. У них публіка одностайно вимагає вибачень за цинічне висловлювання. Згодом Мазурчук видалила і його.

Згодом фігурантка мережевого скандалу опублікувала новий пост, у якому вже немає слів про вибачення. Васіліса тепер стверджує, що користувачі її не так зрозуміли і прочитали «криво».

«Ще раз, люди, не читайте криво. Ніхто нічию загибель не висміював. Я не можу передати, наскільки я хочу, щоб вони (росіяни – «Главком») всі зникли. Пост був про те, що немає сенсу просити (про порятунок – «Главком») у нелюдів та вбивць – немає сенсу. Лише планомірне видавлювання нечисті з нашої землі. Тільки так. Шкода, що хтось зрозумів це як привід до травлі», – відповіла Мазурчук.

Однак таке виправдання не заспокоїло мережу. Під новим дописом у Faceboоk зібралось ще понад тисячу коментарів з обуренням. Українці запитуються у Мазурчук, а що б вона кричала, якби її катували, чи зберігла б вона «честь», та дивуються, як можна не розуміти, чому саме її пост викликав шквал обурення.

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Проте Василина Мазурчук все ще не зрозуміла своєї провини та не вибачилася перед українцями. Навпаки, вона написала новий пост, у якому звинуватила українців у травлі та порівняла обурених користувачів мережі із «Моссадом» – ізраїльскою спецслужбою.

Мазурчук звинуватила користувачів у тому, що вони нібито виливають свій гнів не на росіян, а на українців. Проте все, чого вимагають українці у Мазурчук – це щире вибачення та усвідомлення своєї помилки.

Нагадаємо, що 12 квітня в інтернеті було поширено відео, на якому російські окупанти по-звірячому стратили українського воїна. На опублікованих кадрах видно, як терористи відрізають голову ножем ще живому солдату ЗСУ.