Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Волонтерка, яка висміяла страту воїна ЗСУ, ще раз осоромилася в соцмережі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Волонтерка, яка висміяла страту воїна ЗСУ, ще раз осоромилася в соцмережі
Ексречниця Полку «Дніпро-1» Василина Мазарчук оскандалилася в мережі
фото: Васіліса Мазарчук/Facebook

Після того, як українці розкритикували скандальний пост, Василина Мазурчук звинуватила їх в агресивній поведінці 

Київська волонтерка, яка раніше обіймала посаду пресофіцерки полку «Дніпро-1» та добровольчого батальйону «Донбас» Василина Мазурчук, розкритикувала українського воїна, якого жорстоко стратили російські окупанти. Їй не сподобалось те, які слова сказав закатований герой перед смертю, адже вона вважає їх недостатньо мужніми. Про це вони написала у Facebook.

Василина Мазурчук заявила, що мовляв, український герой, коли йому живцем відрізали голову росіяни, кричав «не ті слова». Зазначимо, що після швидкої негативної реакції суспільства Мазурчук видалила скандальний пост, проте не усвідомила, за що отримала хвилю хейту. Вона опублікувала новий допис та відверто заявила, що не збирається вибачатися за свої слова, про що її масово просять користувачі мережі.

«Господи, люди, дякую за те, що пишете і підтримуєте. Я не збираюся нічого видаляти, бо краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Прокльони можуть запхати остуди далеко. Вибачатися ні перед ким також не збираюся, бо єдині хто має вибачатися за свої гріх – ті, хто на нас напав і влаштовує геноцид», – написала Мазурчук.

Волонтерка, яка висміяла страту воїна ЗСУ, ще раз осоромилася в соцмережі фото 1

Тим часом лише через годину після публікації під новим постом українки вже налічувалося понад тисячу коментарів і стільки ж виключно обурених реакцій. У них публіка одностайно вимагає вибачень за цинічне висловлювання. Згодом Мазурчук видалила і його. 

Згодом фігурантка мережевого скандалу опублікувала новий пост, у якому вже немає слів про вибачення. Васіліса тепер стверджує, що користувачі її не так зрозуміли і прочитали «криво».

«Ще раз, люди, не читайте криво. Ніхто нічию загибель не висміював. Я не можу передати, наскільки я хочу, щоб вони (росіяни – «Главком») всі зникли. Пост був про те, що немає сенсу просити (про порятунок – «Главком») у нелюдів та вбивць – немає сенсу. Лише планомірне видавлювання нечисті з нашої землі. Тільки так. Шкода, що хтось зрозумів це як привід до травлі», – відповіла Мазурчук.

Волонтерка, яка висміяла страту воїна ЗСУ, ще раз осоромилася в соцмережі фото 2

Однак таке виправдання не заспокоїло мережу. Під новим дописом у Faceboоk зібралось ще понад тисячу коментарів з обуренням. Українці запитуються у Мазурчук, а що б вона кричала, якби її катували, чи зберігла б вона «честь», та дивуються, як можна не розуміти, чому саме її пост викликав шквал обурення.

Проте Василина Мазурчук все ще не зрозуміла своєї провини та не вибачилася перед українцями. Навпаки, вона написала новий пост, у якому звинуватила українців у травлі та порівняла обурених користувачів мережі із «Моссадом» – ізраїльскою спецслужбою.

Волонтерка, яка висміяла страту воїна ЗСУ, ще раз осоромилася в соцмережі фото 3

Мазурчук звинуватила користувачів у тому, що вони нібито виливають свій гнів не на росіян, а на українців. Проте все, чого вимагають українці у Мазурчук – це щире вибачення та усвідомлення своєї помилки. 

Нагадаємо, що 12 квітня в інтернеті було поширено відео, на якому російські окупанти по-звірячому стратили українського воїна. На опублікованих кадрах видно, як терористи відрізають голову ножем ще живому солдату ЗСУ.

Читайте також: Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади
Теги: скандал українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джеджула з сином
Телеведучий Джеджула звинуватив пресу в тому, що його посварили з сином
19 березня, 11:33
Спартак Суббота змінив своє ім’я у 2014 році. Раніше чоловіка звали Олександр
Секс з клієнтками та відсутність медичної освіти. Зіркового психолога звинуватили в шахрайстві
11 квiтня, 19:00
«Американський дрон, іді...». Якою могла би бути російська марка (фото)
«Американський дрон, іді...». Якою могла би бути російська марка (фото)
17 березня, 11:21
У Кремлі заявили, що розмова стосувалася торгово-економічних відносин
Ердоган поговорив із Путіним: що відомо
25 березня, 15:28
Як чоловіки тікають за кордон? Опитування показало невтішні результати
Як чоловіки тікають за кордон? Опитування показало невтішні результати
28 березня, 16:38
Авдіївка перебуває під постійними обстрілами окупантів
В Авдіївці зникне мобільний зв'язок
27 березня, 00:52
Білборд на кордоні з Білоруссю
Українці встановили екран на кордоні й показують білорусам промовисті кадри (відео)
6 квiтня, 10:26
Місто Кілія тепер має вулицю із новоюб назвою
Без Гагаріна: у Одеській області оригінально декомунізували вулицю
4 квiтня, 22:37
Львів’яни назвали рекламну кампанію магазину BadBoy зневагою до почуттів вірян
«Усе для причастя»: у Львові алкомаркет втрапив у скандал через напис на фасаді (фото)
7 квiтня, 04:08

Суспільство

Волонтерка, яка висміяла страту воїна ЗСУ, ще раз осоромилася в соцмережі
Волонтерка, яка висміяла страту воїна ЗСУ, ще раз осоромилася в соцмережі
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці
Хвилина мовчання: згадаймо пілота Владислава Горбаня
Хвилина мовчання: згадаймо пілота Владислава Горбаня
Чистий четвер: листівки та привітання українською
Чистий четвер: листівки та привітання українською
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
Помірний дощ та місцями туман: прогноз погоди в Україні на 13 квітня
Помірний дощ та місцями туман: прогноз погоди в Україні на 13 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
26K
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
21K
В Україні зафіксовано землетрус
16K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
13K
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди»
13K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння

Новини

Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту