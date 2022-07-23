Хто гарантуватиме безпеку України до вступу в НАТО: план робочої групи

Робоча група пропонує до того моменту, коли Україна стане членом НАТО, оформити міжнародні гарантії безпеки нашої країни через двосторонні договори із країнами-гарантами

Україна чекає підписання двосторонніх угод із державами-гарантами

Міжнародна робоча група з гарантій безпеки для України провела друге засідання, на якому обговорила майбутні міжнародні гарантії безпеки для України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, такі гарантії потрібні на той «проміжний» період, поки Україна не стане членом НАТО і не підпадатиме під дію статті 5 Вашингтонського договору.

«НАТО й Стаття 5 Вашингтонського договору залишаються золотим стандартом гарантій безпеки. У зв’язку з цим курс на членство в Альянсі закріплений в Конституції України», – зазначили члени робочої групи. Але до моменту вступу нашої країни в НАТО потрібні міжнародні гарантії безпеки та територіальної цілісності України.

Робоча група зазначила, що такими гарантіями може бути система багатосторонніх і двосторонніх належним чином ратифікованих угод між Україною та державами-гарантами. Ці гарантії, зокрема, допомагатимуть будувати та зміцнювати сили оборони країни.

Необхідність цих гарантій Єрмак пояснив економічними причинами. «Після війни наша країна повинна стати гарантовано безпечною. Надзвичайно важливо, щоб повернулись усі українські громадяни, які були вимушені виїхати за кордон через широкомасштабне розширення російської агресії. Щоб інвестори з усього світу, включно, звичайно, з українськими, могли впевнено приводити сюди власні капітали. Нам потрібно кардинально підвищити рівень іноземних інвестицій, навіть у порівнянні з довоєнними роками», – наголосив голова президентського офісу.

Співголова групи, колишній генсек НАТО Фог Расмуссен зауважив, що, попри використання різних моделей, що уже функціонували в інших конфліктних ситуаціях, «модель гарантій для України буде унікальною та адаптованою до конкретних потреб країни».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц уникнув відповіді на питання про гарантії безпеки для України (відео).

А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров образився, що Україна уже вимагає гарантії безпеки і по Криму.

Також Зеленський утворив делегацію для переговорів з Росією про гарантії безпеки.