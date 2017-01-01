Інститут національної пам’яті Польщі закликає до легалізації польських захоронень на території України

Для легалізації захоронень поляки наполягають на детальному історичному дослідженні

Керівник сектору з питань увічнення пам'яті Інституту національної пам’яті в Польщі Адам Сівек висловив побажання, аби в Україні зникли нелегальні польські пам’ятні споруди, а на їхньому місці з’явилися легально впорядковані, досліджені могили. Про це він зазначив у розмові з кореспондентом Польського Агентства Преси.



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Фото з відкритих джерел Пам’ятник убитим за часів Другої світової війни цивільним мешканцям польського поселення Гута Пеняцька

Для легалізації захоронень поляки наполягають на детальному історичному дослідженні

Керівник сектору з питань увічнення пам'яті Інституту національної пам’яті в Польщі Адам Сівек висловив побажання, аби в Україні зникли нелегальні польські пам’ятні споруди, а на їхньому місці з’явилися легально впорядковані, досліджені могили. Про це він зазначив у розмові з кореспондентом Польського Агентства Преси.

«Мене не задовільняє морально ситуація, коли вшанування жертв відбувається шляхом нелегальних, партизанських акцій, а форма пам’ятних споруд є любительською і нетривалою. Це не відповідає звичаям польської держави та й не повинно сприйматися українськими властями, якщо вони щиросердно прагнуть, аби вшановувати свої жертви, а на тільки пропагувати бандерівську ідеологію», — говорить Сівек.

Працівник польського ІНП зазначає, що хрести, які поляки встановлюють на місцях спалених сіл на Волині чи у Східній Малопольщі, хоч і є нелегальними, «але це не так, що поляки хочуть їх ставити всупереч українському законодавству». «Йдеться про те, що поляки, які відвідують Волинь, встановлюють їх приблизно там, де відбувався злочин. Натомість ІНП хоче їх встановити там, де напевно відомо, що це – могили польських жертв», — пояснює Сівек.

Історик підкреслює, що в Польщі українці можуть встановлювати пам’ятники, проте це має відбуватися згідно з польськими нормами.

«Обов’язковою умовою такого вшанування – в Польщі чи в Україні – є проведення детального дослідження. Ми ж повинні знати, кого вшановуємо, і яким чином хочемо це зробити! При цьому підході до нас не пристає пропозиція, щоб симетрично погодитися на всі дотеперішні нелегальні українські пам’ятні споруди в Польщі і польські в Україні, навіть, якщо наших є значно більше. Йдеться тільки про детальну перевірку», — наголошує Сівек.

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