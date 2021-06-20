Кабмін продовжив контракти «некомпетентних» членів наглядової ради «Укрзалізниці»

Через три місяці Кабмін збирається провести конкурс та знайти їм заміну

Кабінет міністрів продовжив повноваження членів наглядової ради «Укрзалізниці«, контракти з якими закінчилися 19 червня, на строк до трьох місяців. Про це повідомляється в розпорядженні №666 від 18 червня.

Уряд вирішив обрати членами наглядової ради Шевкі Аджунера, Андреаса Матьє (незалежні члени), Сергія Лещенка та Олега Журавльова (представники держави) на строк до прийняття рішення про призначення нових членів за результатами конкурсу, але не більше ніж на три місяці.

Строк дії контрактів продовжується шляхом укладання додаткових договорів.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що уряд має негайно провести засідання для обговорення проблем Укрзалізниці і звільнити наглядову раду, яка довела компанію до кризового стану.

Нагадаємо, гучне звільнення Кабміном голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради підприємства стало не єдиним скандалом, пов’язаним з топ-менеджментом держпідприємств. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з перевірки та оцінки стану «Укрзалізниці» була створена в січні цього року, але досить швидко встигла розібратись в безладі, що стоїть на цьому підприємстві. Вона ухвалила рішення визнати роботу наглядової ради та правління «УЗ» незадовільною.

ТСК планує звернутися до уряду з вимогою звільнити виконувача обов’язків голови Івана Юрика, членів правління компанії як «некомпетентних і таких, що не відповідають займаній посаді». Також депутати пропонують розпочати пошук заміни нинішнього складу наглядової ради. ТСК звернуло увагу на захмарні зарплати менеджменту «УЗ» та запропонувало привести їх у відповідність фінансових показників компанії. А вони останнім часом не вражають: за минулий рік «Укрзалізниця» отримала 12 млрд грн збитків.

Як повідомлялося у жовтні минулого року, експосадовець Укрзалізниці звинуватив Лещенка у покриванні корупційних схем у закупівлях.

До відома, 18 грудня 2019 року уряд призначив екснардепа Лещенка членом наглядової ради «Укрзалізниці».

Читайте також: