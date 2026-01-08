Міністр оборони Британії відмовився сказати, скільки військових надійде в Україну

Британський міністр пояснив, що оголошення цифр лише зашкодить безпеці

Британський міністр оборони Джон Гілі відмовився повідомити, скільки військових Велика Британія надішле в Україну для миротворчої місії. Про це повідомляє Sky News.

Британія та Франція уклали декларацію від 6 січня про можливе розгортання військ у разі укладення мирної угоди.

На прохання тіньового міністра оборони Джеймса Картліджа підтвердити, скільки військ Велика Британія зобов'язалася надіслати в рамках декларації, Джон Гілі відповів, що «не буде... вдаватися в подробиці щодо характеру діяльності в рамках розгортання, кількості військ, які, ймовірно, будуть розгорнуті в Україні, або подробиць зобов'язань, які взяли на себе інші країни».

За його словами, це «лише зробить Путіна мудрішим».

Нагадаємо, прем'єр Канади Марк Карні повідомив, що країна може розмістити війська в Україні у разі укладення мирної угоди. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні на пресконференції в посольстві Канади в Парижі.

До слова, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що розгортання італійських військ в Україні не передбачається. Це рішення відповідає принципам добровільності та конституційних процедур для підтримки України.

За її словами, Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню. Санчес після зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі заявив, що з наступного понеділка розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.