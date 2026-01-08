Головна Країна Політика
МЗС закликало українців залишити територію Ірану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
МЗС зробило заяву про ситуацію в Ірані
фото: РБК-Україна

МЗС: Просимо дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з представниками поліції та зберігати спокій

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

Наразі виїзд з країни можливий через такі пункти пропуску:

  1. Міжнародний аеропорт ім. Імама Хомейні (м. Тегеран).
  2. Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією – Нордуз/Агарак.
  3. Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною – Базорган/Сероу.

«При цьому просимо дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з представниками поліції та зберігати спокій. У разі зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів виїзду з країни інформація буде оновлюватися оперативно», – йдеться у повідомленні.

МЗС наголошує: якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, рекомендуємо невідкладно звертатися до посольства України в Ісламській Республіці Іран:

  • гаряча лінія: +98 9128 436 681
  • email: [email protected]
  •  або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 1588
  • адреса електронної пошти [email protected]

Нагадаємо, масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.

Згодом президент США Дональд Трамп відреагував на придушення протестів у Ірані. Очільник Сполучених Штатів пообіцяв прийти на допомогу протестувальникам, якщо Тегеран застосовуватиме проти них зброю.

Водночас Алі Хаменеї закликав силові структури до рішучих дій проти демонстрантів, назвавши їх «учасниками заворушень». Заява пролунала на тлі масштабних акцій протесту, спровокованих економічним колапсом та обвалом національної валюти.

Як повідомлялося, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний сценарій залишення країни на випадок, якщо силовим структурам не вдасться придушити масові протести або якщо вони почнуть дезертирувати.

МЗС закликало українців залишити територію Ірану
МЗС закликало українців залишити територію Ірану
