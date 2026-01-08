Головна Країна Політика
Уряд призначив нового бізнес-омбудсмена

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уряд призначив нового бізнес-омбудсмена
Анка Фельдгузен з липня 2019 року по липень 2023 року була послом Німеччини в Україні
Розпорядження набирає чинності з 1 лютого 2026 року

Кабмін затвердив рішення щодо призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження від 07 січня 2026 р.

«Затвердити рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 25 листопада 2025 р. щодо призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена. Це розпорядження набирає чинності з 1 лютого 2026 року», – йдеться у документі.

Зауважимо, що Анка Фельдгузен з липня 2019 року по липень 2023 року була послом Німеччини в Україні.

До слова, у 2024 році Рада бізнес-омбудсмена отримала 1191 скарг від компаній. Основні скарги стосувалися податкових питань (61% від загальної кількості скарг бізнесу), дій правоохоронних органів (13%), дій державних регуляторів (7%), митних питань (6%), дій органів місцевого самоврядування (4%).

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
