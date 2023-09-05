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Яценюк: Необхідно створити міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Яценюк: Необхідно створити міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності
Експрем’єр-міністр України висловив впевненість, що для України буде новий «план Маршалла»
фото: Київський безпековий форум

Яценюк заявив, що не вірить в жодні дипломатичні рішення між Україною і Росією

Голова Київського Безпекового Форуму (КБФ), прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив, що не вірить в жодні дипломатичні рішення між Україною і Росією. Про це він заявив під час спеціальної події Київського безпекового форуму, інформаційним спонсором якого є «Главком».

«Не вірю в жодні дипломатичні рішення між Україною і Росією. Я не вірю, що за жодних обставин Путін чи його наступник вирішать виплатити шкоду, яку вони завдали Україні», – наголосив він.

Як зазначив Яценюк, необхідно виробити міжнародний механізм, юридично зобов’язуючий механізм, «як притягнути Росію до відповідальності, як змусити Росію заплатити і як посадити до в’язниці цих російських злочинців».

Експрем’єр-міністр України висловив впевненість, що для України буде новий «план Маршалла»: «Це має бути план вільного світу на чолі зі Сполученими Штатами, як захистити демократію і побудувати нову Україну».

Нагадаємо, особлива група для координації розробляє механізми для притягнення Російської Федерації до відповідальності за агресивні дії проти України, і зараз розглядає три варіанти створення такого трибуналу.

До слова, Римський статут потребує глибокого реформування, що стало особливо очевидним після того, як Росія розв‘язала загарбницьку війну проти України.

Читайте також: Трибунал для Росії. Чи зможемо покарати Путіна?
Теги: Арсеній Яценюк росія війна дипломатія

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