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Україна негайно відкликає дипломата із Сеула

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна негайно відкликає дипломата із Сеула
фото з відкритих джерел

Олег Ніколенко: «Усі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають неухильно дотримуватися професійної та моральної етики» 

Міністерство закордонних справ України повертає з відрядження дипломата посольства в Південній Кореї після бійки в барі Сеула. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«МЗС України оперативно проаналізувало всі деталі інциденту, який мав місце в Сеулі за участі співробітника українського посольства. За підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України», – зазначив він.

Речник МЗС наголосив, що всі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування.

Як повідомляли корейські ЗМІ, співробітник посольства України у стані алкогольного спʼяніння почав бійку з відвідувачем бару в Сеулі, також побився з працівником закладу та офіцером поліції.

Теги: дипломатія Південна Корея

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