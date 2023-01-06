Банкова попередила про новий наступ Росії

За словами Єрмака, росіяни почали концентрувати угруповання задля проведення наступальних дій

Російські війська концентрують угрупування задля проведення наступальних дій. Таку заяву зробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, уряд щотижня проводить наради як з іноземними партнерами так і безпосередньо з військовими.

«Для нас надзвичайно важливо, щоб ви як наші друзі та партнери не лише знали, що відбувається на полі бою, на лінії фронту. Важливо, щоб ви отримували оновлену інформацію щодо наших потреб і наших планів, наступних операцій. І ми продовжуватимемо цю роботу», – зазначив Єрмак.

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В ОП зазначили, что наразі росіяни почали концентрувати угруповання задля проведення наступальних дій. У зв’язку з цим проводяться постійні наради щодо забезпечення технікою та боєприпасами українських військових.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується мобілізувати ще до 500 тис. військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тис., які були призвані у жовтні.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України.

Також розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси.

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До слова, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.