Єрмак розповів, чого очікує Україна від візиту Шольца, Макрона та Драгі

Сьогодні в Україні з візитом перебувають лідери Франції, Німеччини та Італії

У рамках візиту трьох європейських лідерів до України багато важливих питань потребують обговорення

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує від візиту прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона. Про це він написав у своєму Twitter.

Очільник Офісу президента зазначив, що в рамках візиту планують обговорити «багато важливих питань».

«Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та премʼєр-міністр Італії Маріо Драґі сьогодні прибули до Києва. Ласкаво просимо до України. Багато важливих питань потребують обговорення. Очікуємо на підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство у Євросоюзі», – написав Єрмак.

Канцлер Німеччини @OlafScholz, президент Франції @EmmanuelMacron та премʼєр-міністр Італії Маріо Драґі сьогодні прибули до Києва. Ласкаво просимо до . Багато важливих питань потребують обговорення. Очікуємо на підтримку заявки на отримання статусу кандидата на членство в . — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 16, 2022

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва. Європейські лідери уже встигли виступити з першими заявами після прибуття до Києва. Зокрема, Шольц заявив, що Німеччина допомагатиме Україні «стільки, скільки потрібно». Своєю чергою Макрон заявив, що планує розпочати свій візит до України із поїздки у передмістя Києва, де були зафіксовані численні військові злочини російських окупантів.

До лідерів Франції, Німеччини та Італії у Києві доєднався також президент Румунії Клаус Йоханніс.

Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

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