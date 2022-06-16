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    Політика

    Єрмак розповів, чого очікує Україна від візиту Шольца, Макрона та Драгі

    Сьогодні в Україні з візитом перебувають лідери Франції, Німеччини та Італії - Єрмак розповів, чого очікує Україна від візиту Шольца, Макрона та Драгі
    Сьогодні в Україні з візитом перебувають лідери Франції, Німеччини та Італії
    фото: Офіс президента

    У рамках візиту трьох європейських лідерів до України багато важливих питань потребують обговорення

    Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує від візиту прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона. Про це він написав у своєму Twitter.

    Очільник Офісу президента зазначив, що в рамках візиту планують обговорити «багато важливих питань».

    «Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та премʼєр-міністр Італії Маріо Драґі сьогодні прибули до Києва. Ласкаво просимо до України. Багато важливих питань потребують обговорення. Очікуємо на підтримку заявки України на отримання статусу кандидата на членство у Євросоюзі», – написав Єрмак.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва. Європейські лідери уже встигли виступити з першими заявами після прибуття до Києва. Зокрема, Шольц заявив, що Німеччина допомагатиме Україні «стільки, скільки потрібно». Своєю чергою Макрон заявив, що планує розпочати свій візит до України із поїздки у передмістя Києва, де були зафіксовані численні військові злочини російських окупантів.

    До лідерів Франції, Німеччини та Італії у Києві доєднався також президент Румунії Клаус Йоханніс.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

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    Теги: Україна Еммануель Макрон Андрій Єрмак Олаф Шольц
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    Єрмак розповів, чого очікує Україна від візиту Шольца, Макрона та Драгі