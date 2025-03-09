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Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії 2025: хто її отримав

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії 2025: хто її отримав
Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка/Facebook

Список лауреатів Шевченківської премії 2025

Сьогодні, 9 березня, президент України Володимир Зеленський підписав указ № 155/2025 про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка 2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

«На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка постановляю присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2025 року», – йдеться в тексті указу.

Нагороду цьогоріч присудили:

  • Вовкуну Василю Володимировичу, режисерові-постановнику, авторові лібрето, – за оперу «Лис Микита», балет «Тіні забутих предків», модерн-балет «Пізнай себе!», театралізовану кантату «Псальми війни!» Львівської Національної опери;
  • Іздрику Юрію Романовичу, поетові, – за книгу поезій «Колекція»;
  • Кадировій Жанні Ельфатівні, художниці, – за персональну виставку «Траєкторія польотів»;
  • Казаріну Павлу Володимировичу, журналістові, – за проєкт «Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні «Українська правда»;
  • Карпець-Єрмолаєвій Валентині Іванівні, Пікушу Андрію Андрійовичу, Пікуш Марії Іванівні, Рибак Наталії Михайлівні, майстрам петриківського розпису, – за мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності»;
  • Півенко Богдані Іванівні, скрипальці, – за концертні програми 2019-2024 років;
  • Саніну Олександру Геннадійовичу, режисерові, авторові сценарію, Михальчуку Сергію Євгеновичу, операторові, Загайкевич Аллі Леонідівні, композиторці, – за повнометражний ігровий фільм «Довбуш»;
  • Шимку Олександру Артуровичу, композиторові, – за сакральну містерію «Вирій» для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

Цим же указом встановлюється на 2025 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка у розмірі 484 480 грн.

Національна премія України імені Тараса Шевченка заснована 1961 року. Вона є найвищою в Україні творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Кожного року може бути присуджено не більше семи Національних премій, а нагородити особу можна один раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, Україна відзначає День народження Тараса Григоровича Шевченка – Кобзаря, видатного українського поета та художника.

Ця дата є однією з найважливіших для української культури, адже Шевченко – не лише видатний поет, а й художник, мислитель, борець за волю України. Його творчість, зокрема «Кобзар», стала духовним символом українського народу.

Теги: Шевченківська премія Тарас Шевченко указ

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