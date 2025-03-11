Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Користувачі соцмереж оцінили гумор Трюдо
Джастін Трюдо, який йде у відставку після понад 9 років перебування на посаді прем'єр-міністра Канади, відзначився ефектним жестом. Він особисто виніс свій стілець з парламенту. Про це повідомляє «Главком».
Фото Трюдо зі стільцем розлетілося соцмережами.
Нагадаємо, у січні цього року Джастін Трюдо оголосив про відставку на тлі падіння рейтингу та внутрішньопартійних відгуків.
9 березня Ліберальна партія обрала нового лідера, який обійме посаду прем'єр-міністра. Новим очільником канадського уряду стане Марк Карні – колишній голова Банку Канади та Банку Англії.
Щодо Джастіна Трюдо, то він у дописі з приводу відставки зауважив, що залишає посаду «з тією самою вірою в надію та наполегливу працю», яку він мав на початку.
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