Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»

Користувачі соцмереж оцінили гумор Трюдо

Джастін Трюдо, який йде у відставку після понад 9 років перебування на посаді прем'єр-міністра Канади, відзначився ефектним жестом. Він особисто виніс свій стілець з парламенту. Про це повідомляє «Главком».

Фото Трюдо зі стільцем розлетілося соцмережами.

Джастін Трюдо сам несе свій стілець фото: Reuters

Нагадаємо, у січні цього року Джастін Трюдо оголосив про відставку на тлі падіння рейтингу та внутрішньопартійних відгуків.

9 березня Ліберальна партія обрала нового лідера, який обійме посаду прем'єр-міністра. Новим очільником канадського уряду стане Марк Карні – колишній голова Банку Канади та Банку Англії.

Щодо Джастіна Трюдо, то він у дописі з приводу відставки зауважив, що залишає посаду «з тією самою вірою в надію та наполегливу працю», яку він мав на початку.