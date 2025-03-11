Головна Новини
search button user button menu button

Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Джастін Трюдо сам несе свій стілець
фото: Reuters

Користувачі соцмереж оцінили гумор Трюдо

Джастін Трюдо, який йде у відставку після понад 9 років перебування на посаді прем'єр-міністра Канади, відзначився ефектним жестом. Він особисто виніс свій стілець з парламенту. Про це повідомляє «Главком».

Фото Трюдо зі стільцем розлетілося соцмережами. 

Джастін Трюдо сам несе свій стілець
Джастін Трюдо сам несе свій стілець
фото: Reuters

Нагадаємо, у січні цього року Джастін Трюдо оголосив про відставку на тлі падіння рейтингу та внутрішньопартійних відгуків.

9 березня Ліберальна партія обрала нового лідера, який обійме посаду прем'єр-міністра. Новим очільником канадського уряду стане Марк Карні – колишній голова Банку Канади та Банку Англії.

Щодо Джастіна Трюдо, то він у дописі з приводу відставки зауважив, що залишає посаду «з тією самою вірою в надію та наполегливу працю», яку він мав на початку.

Читайте також:

Теги: Канада Джастін Трюдо відставка прем’єр-міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матч за третє місце проти збірної Великої Британії був дуже напружений та емоційний
Ігри Нескорених 2025. Україна здобула бронзові медалі у волейболі сидячи
16 лютого, 10:41
Трюдо з нетерпінням чекає зустрічі з європейськими партнерами, аби обговорити, як вони рішуче виступатимуть на захист України
Трюдо заявив, що Канада та її союзники «єдині у підтримці» України та Зеленського
20 лютого, 08:35
Науковці знайшли нове пояснення щастя
Як «працює» парадокс щастя: канадські вчені знайшли нове пояснення
4 березня, 12:27
Спілкування Дональда Трампа з пресою, у ході зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером
Що таке Aukus? Трамп втрапив у новий конфуз (відео)
28 лютого, 06:25
Головні новини ночі проти 7 березня
Атака на Одещину, запуск корабля Starship: головне за ніч
7 березня, 05:59
Вейна Грецькі багато фахівців та експертів називають найкращим хокеїстом усіх часів
Канадці хочуть перейменувати ділянку автомагістралі, названу на честь друга Трампа
6 березня, 12:48
Канадці прибирають з полиць алкоголю із США
Алкоголь назад на склад: Канада жорстко реагує на нові тарифи
6 березня, 07:53
Air Canada оголосила, що з березня скоротить кількість рейсів до США на 10%
Туристи з Канади не їдуть до США: авіакомпанії масово скасовують рейси
7 березня, 08:57
Канада різко виступає проти Amazon
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
Сьогодні, 08:34

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
30K
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
13K
Ось де він, оплот російського православія...
11K
Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону
7437
Курочка, яка несе золоті яйця. Легендарний актор оцінив суперхіт Театру Франка «Конотопську відьму»

Новини

Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Сьогодні, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua