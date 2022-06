Вступ України в ЄС: Зеленський відреагував на рекомендацію Комісії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це він написав у Twitter.

«Вітаю позитивний висновок Європейської Комісії про надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу. Дякую президенту Урсулі фон дер Ляєн та кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки Ради ЄС наступного тижня», – написав Зеленський.

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on ’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.