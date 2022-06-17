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    Політика

    Вступ України в ЄС: Зеленський відреагував на рекомендацію Комісії

    Вступ України в ЄС: Зеленський відреагував на рекомендацію Комісії
    фото з відкритих джерел

    «Це перший крок до членства в ЄС, який наблизить і нашу перемогу»

    Президент України Володимир Зеленський відреагував на рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це він написав у Twitter.

    «Вітаю позитивний висновок Європейської Комісії про надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу. Дякую президенту Урсулі фон дер Ляєн та кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки Ради ЄС наступного тижня», – написав Зеленський.

    Нагадаємо, сьогодні Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

    Проте Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз.

    8 червня Європейський парламент підтримав резолюціюіз закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

    Теги: ЄС росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Вступ України в ЄС: Зеленський відреагував на рекомендацію Комісії