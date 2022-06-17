Вступ України в ЄС: Зеленський відреагував на рекомендацію Комісії

«Це перший крок до членства в ЄС, який наблизить і нашу перемогу»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про це він написав у Twitter.

«Вітаю позитивний висновок Європейської Комісії про надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу. Дякую президенту Урсулі фон дер Ляєн та кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки Ради ЄС наступного тижня», – написав Зеленський.

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on ’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2022

Нагадаємо, сьогодні Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Проте Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз.

8 червня Європейський парламент підтримав резолюціюіз закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».