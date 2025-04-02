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«Євросолідарність» повідомила про заборону Порошенку виїхати до США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Євросолідарність» повідомила про заборону Порошенку виїхати до США
Колишній президент мав взяти участь у конференції «Виклики у глобальному політичному ландшафті – як зміцнити демократію»
фото: Facebook/Петро Порошенко

У Мар-а-Лаго політик мав зустрітися з представниками команди президента США

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження до США п’ятому президенту Петру Порошенку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на партію «Європейська солідарність».

Зазначається, що лідер «ЄС» мав стати «ключовим спікером з питань України» на правоцентристській конференції «Виклики у глобальному політичному ландшафті – як зміцнити демократію».

Там же експрезидент планував зустрітися в Мар-а-Лаго з представниками команди президента США Дональда Трампа. Вони мали обговорити стратегії завершення війни, стримування й протидії Росії, а також шляхи зміцнення політичної, демократичної, економічної та військової стійкості України.

Нагадаємо, як писало Politico, соратники президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції, під час яких обговорювали проведення президентських виборів. Ці перемовини із Петром Порошенком й Юлією Тимошенко вели син Трампа Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Корі Кушнер, Такер Карлсон і спецпосланець Стів Віткофф.

Раніше Politico із посиланням на власні джерела написало, що четверо високопосадовців з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції.

За інформацією видання, представники команди Дональда Трампа провели переговори з Юлією Тимошенко та високопоставленими членами партії «Європейська Солідарність». За даними ЗМІ, переговори були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Згодом експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко та народна депутатка й лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відреагували на публікацію Politico.

Порошенко підтвердив, що його команда працює з американськими партнерами, маючи на меті «збереження двопартійної підтримки України». За його словами, він завжди був і є категорично проти виборів під час війни.

Юлія Тимошенко також не лишилася осторонь, але була більш лаконічною у висловлюваннях. Вона погодилася зі словами Зеленського, що Україна «готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента Трампа».

До слова, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції.

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Теги: Петро Порошенко Руслан Стефанчук США

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