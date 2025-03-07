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Трамп готовий порушити одну із традицій США в обмін на $1 трлн

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп готовий порушити одну із традицій США в обмін на $1 трлн
Дональд Трамп відвідає Саудівську Аравію, якщо країна проінвестує $1 трлн у американські компанії
фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Перший візит новообраний президент США зазвичай здійснює до Великої Британії

Президент США Дональд Трамп заявив, що країною його першого закордонного візиту на посаді глави держави може стати Саудівська Аравія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг Трампа у Білому домі.

Виступаючи перед журналістами, Трамп ухилився від відповіді на питання про те, чи планує він найближчим часом зустрітися з диктатором Росії Володимиром Путіним у Саудівській Аравії, але зазначив, що відвідає цю країну після виконання його вимог.

За словами Трампа, його попередній візит до Саудівської Аравії завершився укладенням угоди на $450 млрд. Цього разу він висунув нову вимогу – $1 трлн інвестицій упродовж чотирьох років.

«Минулого разу, коли я їздив до Саудівської Аравії, вони вклали $450 млрд… Тепер вони стали багатшими, а ми всі постаріли. Тому я сказав: «Я буду, якщо ви заплатите трильйон доларів – $1 трлн американським компаніям упродовж чотирьох років». І вони погодилися на це, тож я збираюся туди поїхати», – заявив Трамп.

Трамп запевняє, що в Ер-Ріяді нібито вже встигли погодитися на таку витрату, тому він готується до подорожі. При цьому Трамп визнає, що порушить таким чином традицію, відповідно до якої перший свій візит президент США зазвичай здійнює до Великої Британії. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому спілкувався з журналістами. Репортери ставили запитання й щодо України. 

«Главком» зібрав головні заяви американського лідера про Україну на брифінгу. За словами Дональда Трампа, вже досягнуто великого прогресу з Україною та великого прогресу з Росією за останні кілька днів.

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Теги: Дональд Трамп Саудівська Аравія президент обмін США

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