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Китай виступив проти російсько-американських переговорів без участі України та ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Китай виступив проти російсько-американських переговорів без участі України та ЄС
Спецпредставник Піднебесної стверджує, Європа повинна замислитися над політикою Трампа
фото: AP

Китай вважає, що в переговорах повинні взяти участь усі зацікавлені сторони

Спеціальний посланник Китаю у європейських справах Лу Шайе шокований тим, як президент Дональд Трамп поводиться з американськими союзниками в Європі. Мирна угода для України не повинна визначатися лише США та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.

«Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа реалізує нахабну і домінуючу політику щодо Європи, поводячись таким чином зі своїми союзниками, чесно кажучи, з європейського погляду, це просто жахливо», – заявив він.

Водночас спецпредставник Китаю наголосив, що Європа повинна замислитися над політикою адміністрації Трампа.

«Я вважаю, що європейські друзі повинні замислитися над цим і порівняти політику адміністрації Трампа з політикою китайського уряду. Таким чином, вони побачать, що дипломатичний підхід Китаю робить акцент на мир, дружбу, добру волю і взаємовигідне співробітництво».

Лу Шайе вважає, що будь-який мирний процес щодо України повинен передбачати визнання та участь усіх зацікавлених сторін, включаючи європейські країни.

«Різні пропоновані рішення повинні бути предметом рівноправного обговорення, а не диктуватися обраними», – додав посадовець.

Нагадаємо, Китай у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет. В оприлюдненому проєкті бюджету йдеться, що витрати на національну оборону становитимуть 1,784 трильйона юанів ($244,99 млрд) зі збільшенням на 7,2% порівняно з минулим роком.

Як повідомлялося, Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу».

До слова, міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що Сполучені Штати готові боротися з Китаєм після митних погроз Пекіна.

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Теги: росія США війна Китай Європа переговори

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