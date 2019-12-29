Родичі Небесної сотні пропонують включити в списки на обмін Портнова, а не ексберкутівців



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Андрій Портнов закликав «продовжити комплексну роботу по дегероїзації та деміфологізації злочинців, перетворених у героїв» та «покарати непокаране зло»

Рідні загиблих на Майдані поскаржилися на погрози з боку представників режиму Януковича

Родичі Небесної сотні обурені бездіяльністю правоохоронців та відсутністю реакції на погрози та залякування учасників Революції Гідності з боку представників режиму Януковича.

Про це йдеться у заяві ГО «Родини Небесної сотні» у Facebook

«Ми, рідні Героїв Небесної Сотні обурені бездіяльністю правоохоронних органів, які не проявляють жодної реакції на дії, що містять ознаки кримінальних злочинів - погрози, залякування учасників Революції Гідності - з боку представників режиму Януковича», - зазначається у повідомленні.

Йдеться про дії заступника глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Він закликав «продовжити комплексну роботу по дегероїзації та деміфологізації злочинців, перетворених у героїв» та «покарати непокаране зло».

Родичі загиблих пропонують включити в списки на обмін саме його, а не ексберкутівців, підозрюваних у масових розстрілах на Майдані.

«Вимагаємо негайної правової реакції на погрози і антидержавну діяльність Портнова. Замість беркутів обміняти Портнова на полонених громадян України яких утримує країна агресор – Росія», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, у суботу пізно ввечері група активістів заблокувала виїзд автозаків із Лук'янівського СІЗО, де перебувають троє з п‘яти обвинувачених у вбивствах на Майдані ексберкутівців.

Раніше повідомлялося, що люди приходять під СІЗО з теплим одягом і чаєм та планують бути там до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін.

Нагадаємо, у ввечері 28 груденя суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

Звільнених ексберкутівців з бійкою вивезли з суду.

Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.