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    Родичі Небесної сотні пропонують включити в списки на обмін Портнова, а не ексберкутівців

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    Андрій Портнов закликав &laquo;продовжити комплексну роботу по дегероїзації та деміфологізації злочинців, перетворених у героїв&raquo; та &laquo;покарати непокаране зло&raquo; - Родичі Небесної сотні пропонують включити в списки на обмін Портнова, а не ексберкутівців
    Андрій Портнов закликав «продовжити комплексну роботу по дегероїзації та деміфологізації злочинців, перетворених у героїв» та «покарати непокаране зло»

    Рідні загиблих на Майдані поскаржилися на погрози з боку представників режиму Януковича

    Родичі Небесної сотні обурені бездіяльністю правоохоронців та відсутністю реакції на погрози та залякування учасників Революції Гідності з боку представників режиму Януковича.

    Про це йдеться у заяві ГО «Родини Небесної сотні» у Facebook

    «Ми, рідні Героїв Небесної Сотні обурені бездіяльністю правоохоронних органів, які не проявляють жодної реакції на дії, що містять ознаки кримінальних злочинів - погрози, залякування учасників Революції Гідності - з боку представників режиму Януковича», - зазначається у повідомленні.

    Йдеться про дії заступника глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Він закликав «продовжити комплексну роботу по дегероїзації та деміфологізації злочинців, перетворених у героїв» та «покарати непокаране зло».

    Родичі загиблих пропонують включити в списки на обмін саме його, а не ексберкутівців, підозрюваних у масових розстрілах на Майдані.

    «Вимагаємо негайної правової реакції на погрози і антидержавну діяльність Портнова. Замість беркутів обміняти Портнова на полонених громадян України яких утримує країна агресор – Росія», – йдеться в дописі.

    Нагадаємо, у суботу пізно ввечері група активістів заблокувала виїзд автозаків із Лук'янівського СІЗО, де перебувають троє з п‘яти обвинувачених у вбивствах на Майдані ексберкутівців.

    Раніше повідомлялося, що люди приходять під СІЗО з теплим одягом і чаєм та планують бути там до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін.

    Нагадаємо, у ввечері 28 груденя суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

    Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

    Звільнених ексберкутівців з бійкою вивезли з суду.

    Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

    Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

    У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

    Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

    Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

    До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

    Віктор Янукович Небесна сотня (Євромайдан) політика обмін полоненими Беркут Україна Андрій Портнов
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