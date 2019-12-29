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    Генпрокуратура: судовий розгляд справи ексберкутівців продовжиться

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    Колегія суддів, яка 28 грудня змінила запобіжний захід п'ятьом ексберкутівцям з тримання під вартою на особисте зобов'язання - Генпрокуратура: судовий розгляд справи ексберкутівців продовжиться
    Колегія суддів, яка 28 грудня змінила запобіжний захід п'ятьом ексберкутівцям з тримання під вартою на особисте зобов'язання

    Звільнених беркутівців можуть оголосити у розшук

    Судовий розгляд щодо обвинувачення ексберкутівцям у справі про розстріли на Майдані буде продовжено.

    Про це повідомили у пресцентрі Генеральної прокуратури України.

    «Київський апеляційний суд 28 грудня 2019 року виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві у справі про розстріли на Майдані. Після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено, а вони будуть зобов’язані виконувати покладені судом обов’язки, зокрема прибувати за першим викликом суду», — йдеться у повідомленні.

    Як зазначали у ГПУ, у випадку невиконання обвинуваченими обов‘язків і встановлення обставин, що обвинувачені переховуються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде прийнято рішення про оголошення їх у розшук.

    «Після оголошення обвинувачених у міждержавний та/або міжнародний розшук може бути прийняте рішення про здійснення заочного кримінального провадження», — додали у повідомленні.

    Нагадаємо, група активістів заблокувала виїзд автозаків із Лук'янівського СІЗО, де перебувають троє з п‘яти обвинувачених у вбивствах на Майдані ексберкутівців.

    Раніше повідомлялося, що люди приходять під СІЗО з теплим одягом і чаєм та планують бути там до вечора 29 грудня, поки не завершиться обмін.

    Нагадаємо, у суботу ввечері суд змінив запобіжний захід ексберкутівцям Олегу Янішевському, Павлу Аброськіну і Сергію Зінченку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

    Також суд скасував домашній арешт двом іншим ексберкутівцям, обвинуваченим у цій справі, — Сергію Тамтурі та Олександру Маринчена. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

    Звільнених ексберкутівців з бійкою вивезли з суду.

    Зазначимо, що один із прокурорів у справі колишніх беркутівців підтвердив у суді, що обвинувачені у вбивстві протестувальників на Інститутській фігурують у списках на обмін.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

    Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

    У п'ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

    Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

    Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

    До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

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