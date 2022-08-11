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Юлія Тимошенко зворушливо привітала маму з днем народження

Надія Клочко
glavcom.ua
Юлія Тимошенко зворушливо привітала маму з днем народження
Юлія Тимошенко побажала матері дочекатися перемоги України у війні
фото з відкритих джерел

«Я знаю, що ми сильні, я знаю, що ми здолаємо, я знаю, що ми переможемо!»

Людмила Телегіна – мати лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко – сьогодні відзначає 85-ий день народження. З цієї нагоди політикиня оприлюднила на своїй сторінці у Facebook зворушливий допис.

«Сьогодні моїй мамі – 85 років! Мама народилася у 1937-му. Фактично все її дитинство – це воєнні і тяжкі повоєнні роки. Пам’ятаю, як часто вона бажала мені, а потім і моїй доньці: «Дай боже вам, діти, ніколи не бачити війни»… Побачили… Така наша історія, таке наше життя. Всі ми тепер діти війни, онуки війни», – зазначається у повідомленні.

Юлія Тимошенко зі своєю матір'ю
Юлія Тимошенко зі своєю матір'ю

Тимошенко подякувала матері за те, що «навчила не бути слабкою, боротися, долати труднощі».

«Але сьогодні я вітаю тебе, найрідніша моя, хай сьогодні буде твоє свято, хоча святкувати за все своє життя ти так і не навчилася. Я дякую і вклоняюсь тобі, твоїй мужності, твоїй стійкості, твоїй Любові. За те, що виростила й виховала мене, за те, що навчила не бути слабкою, боротися, долати труднощі. За те, що тобі довелося пережити й перетерпіти на своїм непростім віку…

Сьогодні я прийду до тебе в гості. Ми обіймемося, позгадуємо, поговоримо, помріємо. А потім просто сидітимемо, взявшись за руки, бо інколи й слова зайві та непотрібні. І вже потім, пізніше, я згадаю твій щоденний наказ: «Будь сильною!» І це саме ті слова, які я нині кожного ранку і кожного дня говорю Україні! Я знаю, що ми сильні, я знаю, що ми здолаємо, я знаю, що ми переможемо!
Вітаю тебе, моя найдорожча у світі Людино! Живи, мамо, обов’язково живи! Ти мусиш дочекатися гарних новин для всіх нас! Нашої перемоги! Обіймаю тебе міцно, люба моя! Безмежно поважаю тебе, захоплююсь тобою, Люблю Тебе!» – звернулася до матері Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко зворушливо привітала маму з днем народження фото 1

Нагадаємо, раніше голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко прокоментувала статтю видання The Economist, яка побачила світ ще у 1854 році. За її словами у статті викрито основні проблеми російської армії. Політикиня зауважила, що минуло майже два століття, а стаття і досі актуальна. 

Також раніше стало відомо, що лідерка «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко дала команду членам партії  підписати електронну петицію з вимогою денонсації ухваленого Верховною Радою закону про ратифікацію Стамбульської конвенції. Також депутати місцевих рад мають залучити виборців до підписання даної петиції.

Теги: Юлія Тимошенко

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