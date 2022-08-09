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Війна проти Стамбульської конвенції. Тимошенко дала команду однопартійцям

Надія Клочко
glavcom.ua
Війна проти Стамбульської конвенції. Тимошенко дала команду однопартійцям
Юлія Тимошенко рішуче засуджує ратифікацію Стамбульської конвенції в Україні
фото з відкритих джерел

Юлія Тимошенко наказала депутатам місцевих рад організувати збір підписів проти Стамбульської конвенції

Лідерка «Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко дала команду членам партії  підписати електронну петицію з вимогою денонсації ухваленого Верховною Радою закону про ратифікацію Стамбульської конвенції. Також депутати місцевих рад мають залучити виборців до підписання даної петиції. Про це свідчить документ, який опинився в розпорядженні «Главкому».

Як зазначається у розпорядженні голови Київської обласної організації партії «Батьківщина», за підсумками селекторної наради з головами партійних організацій усіх рівнів, на виконання доручення лідера партії Юлії Тимошенко «щодо необхідності активізації зусиль у здійсненні підписання електронної петиції №22/146508-еп щодо денонсування прийнятого Верховною Радою України закону про ратифікацію Стамбульської конвенції від 18.06.22, яка впроваджує в Україні ідеологію гендера», було ухвалено рішення залучити членів партії до підписання та збору підписів під електронною петицією.

Відповідно до документа, депутати місцевих рад усіх рівнів в термін до 11 серпня 2022 року зобов’язані особисто підписати зазначену петицію. Також вони повинні протягом тижня провести зустрічі з виборцями на своїх округах. Під час зустрічей депутати мають організувати підписання петиції.

У документі також містяться «норми» щодо кількості зібраних підписів. Депутати обласних рад мають зібрати не менше ніж 100 підписів, депутати районних рад – не менше ніж 70, міських, селищних та сільських – не менше 50.

Також у документі міститься розпорядження для керівників партійних організацій Київської області усіх рівнів та всіх членів відповідних партійних організацій. До 13 серпня кожному керівнику районної партійної організації необхідно особисто забезпечити не менше ніж 100 підписантів за петицію, кожному керівнику територіальної партійної організації в рамках ОТГ – 100 підписів, кожному керівнику дільничної партійної організації – 50 підписів, а кожному члену бюро відповідної партійної організації – не менше 20 підписів.

Партійці також повинні сформувати списки підписантів та передати їх до Київської обласної партійної організації.

тимошенко док.png (744 KB)Нагадаємо, Верховна Рада України ратифікувала Стамбульську конвенцію. Законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству, відомої також як Стамбульська конвенція, вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Документ набуде чинності 1 листопада 2022 року

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розкритикувала ратифікацію Стамбульської конвенції. Політикиня заявила, що після ратифікації та впровадження положень конвенції у наше законодавство кожній дитині в процесі виховання та отримання освіти нібито доведеться обирати для себе «той самий ґендер».

Як відомо, Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства – міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році. 

Проти ратифікації виступила Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати, стверджуючи, що конвенція «нав'язує гендерну ідеологію». Релігійні діячі наголосили, що Стамбульська конвенція запроваджує поняття «гендер» як ідеологічний концепт самоідентифікації людини. Рада Церков закликала розвивати натомість українське законодавство, щоб протидіяти домашньому насильству, насильству проти жінок за прикладом інших країн Європи, які відмовилися від ратифікації Стамбульської конвенції.

Теги: Стамбульська конвенція Київщина Батьківщина Юлія Тимошенко

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