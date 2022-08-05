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Тимошенко одним фото показала всю дріб'язковість Amnesty International

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Тимошенко одним фото показала всю дріб'язковість Amnesty International
«Друга армія світу» воює лише із «нацистами» та «натівськими найманцями»
фото: AP

Тимошенко: «Ця війна знищить не один «авторитет»

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко прокоментувала звіт Amnesty International у якому сказано, що ЗСУ нібито порушують закони війни тим, що «ставлять під загрозу життя населення, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах та лікарнях».

«Заява генсека Агнес Каламар розвіяла останні ілюзії – вони дійсно звинуватили Україну у тому, що вона бореться із геноцидом кремля. Виявляється, українські військові, які захищають українські міста від російської агресії, «наражають на небезпеку мирних мешканців», – написала Тимошенко.

Також політик додала, що звісно, «друга армія світу» ж воює лише із «нацистами» та «натівськими найманцями», про що «свідчать» фото з Ірпеня та Бучі.

Фото з братської могили у Бучі
Фото з братської могили у Бучі
Фото: AP

«Ця війна подарує нам ще не одне неприємне відкриття і знищить не один «авторитет». Ця війна ще не раз продемонструє повну безпорадність, імпотентність і цинізм міжнародних «правозахисників». Ця війна раз по раз доводитиме – нам варто сподіватися лише на себе», – йдеться у дописі.

Юлія Тимошенко також зазначила, що українцям варто покладатися лише на героїзм наших ЗСУ, на силу волі наших медиків, на впертість наших волонтерів, а також на патріотизм кожного, хто вважає себе українцем.

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому заявила про «порушення правил війни» українською армією. Організація заявила, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних об’єктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт, наголосивши, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоров’я кожного українця. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Сам Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою. Міністр вважає дії Amnesty International «створенням фальшивого балансу між злочинцем і жертвою». 

Міністр оборони Олексій Резніков також прокоментував звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Він наголосив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це «свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет». Резніков нагадав, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян живі і мають домівки, хоча могли їх втратити, – це заслуга Сил Оборони України.

Читайте також: «Грають на руку Москві». Реакція українців на скандальний звіт Amnesty International
Теги: путін росія Ірпінь Буча війна Юлія Тимошенко

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