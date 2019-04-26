Кабмін призначив в.о. гендиректора ЧАЕС



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Чорнобильська атомна електростанція Фото: Главком

Кандидатуру Калашника на посаду виконуючого обов'язки гендиректора ЧАЕС запропонувало Міністерство екології та природних ресурсів

Кабінет Міністрів України погодив призначення виконуючим обов'язки генерального директора Чорнобильської атомної електростанції Сергія Калашника.

Відповідне розпорядження Кабміну № 274-р від 24 квітня опубліковано на сайті уряду.

«Погодитися з пропозицією міністра екології та природних ресурсів щодо призначення виконуючим обов'язки генерального директора державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Калашника Сергія Васильовича», - йдеться в розпорядженні.

Як повідомляється в документі, дану кандидатуру на посаду виконуючого обов'язки гендиректора ЧАЕС запропонувало Міністерство екології та природних ресурсів.

Калашник раніше працював заступником керівника проекту спільного підприємства «Новарка».

Нагадаємо, гендиректором ЧАЕС був Ігор Грамоткін. 27 липня 2018 року він подав у відставку через розбіжності з міністерством екології України.

До слова, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала парламент якнайшвидше ухвалити зміни до чинного закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».