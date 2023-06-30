Кабмін визначився з новою очільницею АРМА

Посли G7 закликали уряд не призначати Думу очільницею АРМА

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Перед призначенням Дума виграла відкритий конкурс, набравши необхідні шість голосів від членів конкурсної комісії. Результати голосування викликали незадоволення у багатьох громадських організацій, в тому числі Центру протидії корупції і Transparency International Україна, після чого один із членів комісії заявив, що відкликає свій голос за Думу.

Серед претензій до Думи відзначається відсутність професійного досвіду, зокрема пов'язаного з кримінальною юстицією, політичну заангажованість, ймовірні ділові контакти з особами, які підозрюються у державній зраді та співпраці з Росією, зокрема колишнім головою Кримського управління СБУ Олегом Кулінічем.

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Найсерйозніше заперечення викликане тим, що Дума у 2019 році брала участь у пресконференції з Семом Кісліним, фінансовим донором Рудольфа Джуліані, тобто «брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни та нинішнього президента США» Джо Байдена.

Сама Дума відкидає будь-які звинувачення проти себе.

Раніше посли країн «Великої сімки» в Україні застерегли уряд від ухвалення незаконних рішень щодо голови Державного агентства з управління та розшуку активів (АРМА).

Нагадаємо, комісія з відбору голови АРМА визначилася із переможцем конкурсу 28 червня. Нею стала Олена Дума, ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації.