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Кабмін визначився з новою очільницею АРМА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін визначився з новою очільницею АРМА
Олена Дума відкидає будь-які звинувачення проти себе
фото з відкритих джерел

Посли G7 закликали уряд не призначати Думу очільницею АРМА

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Перед призначенням Дума виграла відкритий конкурс, набравши необхідні шість голосів від членів конкурсної комісії. Результати голосування викликали незадоволення у багатьох громадських організацій, в тому числі Центру протидії корупції і Transparency International Україна, після чого один із членів комісії заявив, що відкликає свій голос за Думу.

Серед претензій до Думи відзначається відсутність професійного досвіду, зокрема пов'язаного з кримінальною юстицією, політичну заангажованість, ймовірні ділові контакти з особами, які підозрюються у державній зраді та співпраці з Росією, зокрема колишнім головою Кримського управління СБУ Олегом Кулінічем.

Найсерйозніше заперечення викликане тим, що Дума у 2019 році брала участь у пресконференції з Семом Кісліним, фінансовим донором Рудольфа Джуліані, тобто «брала безпосередню участь у спробах дискредитації своєї країни та нинішнього президента США» Джо Байдена.

Сама Дума відкидає будь-які звинувачення проти себе.

Раніше посли країн «Великої сімки» в Україні застерегли уряд від ухвалення незаконних рішень щодо голови Державного агентства з управління та розшуку активів (АРМА).

Нагадаємо, комісія з відбору голови АРМА визначилася із переможцем конкурсу 28 червня. Нею стала Олена Дума, ексзаступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Теги: Кабмін АРМА Олена Дума

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