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    Думки вголос

    Рейтинг Зеленського ще дуже далекий від «дна»

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
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    &laquo;Слуга народу&raquo;&nbsp;&ndash; найрейтинговіша партія попри щоденні факапи і скандали - Рейтинг Зеленського ще дуже далекий від «дна»
    «Слуга народу» – найрейтинговіша партія попри щоденні факапи і скандали
    фото з відкритих джерел

    Розслідування Bellingcat – точно не те, що звалить цю владу

    «Вагнергейт» після Bellingcat: 4 версії офіційної позиції

    1. «Зливу не могло бути навіть як хтось пробував, бо «хтось» повноважень не мав»

    2. «Зливу не було, бо всі й самі зрозуміли, що це російські військові»

    3. «Нічого такого і не повідомили, це мильна бульбашка без доказів»

    4. «Всі ті, хто повідомляв про злив, – злочинці, держзрадники, агенти РФ і краще би застрелились».

    З точки зору політтехнологій, варіабельність непогана і підхід доволі грамотний. Але все ж і заскладний, і надмірний. Перестарались і надто голосно кричать.

    Соціологія вже не раз засвідчила: більшості виборців подібні факапи влади не цікаві. Навіть якщо це справжня державна зрада і практично відкрита робота ворожого агента в найвищих владних структурах. Для більшості це залишається далекою від їхнього життя абстракцією. А меншість, для якої це важливо, не є і вже не буде електоратом Зеленського і «слуг». Тобто, не є цільовою аудиторією інформаційної кампанії.

    Виборцям Зеленського цікаві більш приземлені речі, напряму пов’язані з грошима. Тому розкрутка офшорного скандалу на них вплине більше. Чи провал обіцяної «тисячі Зеленського» з цілком об’єктивних причин бюджетного дефіциту.

    Рейтинг Зеленського і його партії ще дуже далекий від «дна»: не варто забувати, він досі лишається найрейтинговішим політиком і перемагає будь-кого в другому турі, а СН – найрейтинговіша партія попри щоденні факапи і скандали. І розслідування Bellingcat – точно не те, що звалить цю владу.

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    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: рейтинг партії розслідування державна зрада вагнергейт
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    Рейтинг Зеленського ще дуже далекий від «дна»