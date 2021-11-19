Рейтинг Зеленського ще дуже далекий від «дна»

Розслідування Bellingcat – точно не те, що звалить цю владу

«Вагнергейт» після Bellingcat: 4 версії офіційної позиції

1. «Зливу не могло бути навіть як хтось пробував, бо «хтось» повноважень не мав»

2. «Зливу не було, бо всі й самі зрозуміли, що це російські військові»

3. «Нічого такого і не повідомили, це мильна бульбашка без доказів»

4. «Всі ті, хто повідомляв про злив, – злочинці, держзрадники, агенти РФ і краще би застрелились».

З точки зору політтехнологій, варіабельність непогана і підхід доволі грамотний. Але все ж і заскладний, і надмірний. Перестарались і надто голосно кричать.

Соціологія вже не раз засвідчила: більшості виборців подібні факапи влади не цікаві. Навіть якщо це справжня державна зрада і практично відкрита робота ворожого агента в найвищих владних структурах. Для більшості це залишається далекою від їхнього життя абстракцією. А меншість, для якої це важливо, не є і вже не буде електоратом Зеленського і «слуг». Тобто, не є цільовою аудиторією інформаційної кампанії.

Виборцям Зеленського цікаві більш приземлені речі, напряму пов’язані з грошима. Тому розкрутка офшорного скандалу на них вплине більше. Чи провал обіцяної «тисячі Зеленського» з цілком об’єктивних причин бюджетного дефіциту.

Рейтинг Зеленського і його партії ще дуже далекий від «дна»: не варто забувати, він досі лишається найрейтинговішим політиком і перемагає будь-кого в другому турі, а СН – найрейтинговіша партія попри щоденні факапи і скандали. І розслідування Bellingcat – точно не те, що звалить цю владу.

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Джерело: блог Олексія Голобуцького

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