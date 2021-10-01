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    Думки вголос

    «Червона лінія» Росії щодо баз НАТО в Україні – це окупація Білорусі

    Військові бази НАТО в Україні стануть гарантіями безпеки нашої країни - «Червона лінія» Росії щодо баз НАТО в Україні – це окупація Білорусі
    Військові бази НАТО в Україні стануть гарантіями безпеки нашої країни

    Треба працювати над розміщенням військових баз НАТО в Україні

    Мовою оригіналу

    «Грозная» Россия продолжает веселить.

    Песков сообщил, что если Украина будет размещать у себя структуры НАТО, то Россия ответит, укрепив оборону Беларуси.

    Т.е. красная линия России в отношении баз НАТО в Украине – это оккупация Беларуси)))

    Гениально!

    Впрочем, никто из здравомыслящих и знающих матчасть и не предполагал, что Россия в силах ответить по-иному.

    Одни понты.

    Поэтому, Украине надо работать над размещением военных баз НАТО в Украине и не надо никакого вступления в НАТО.

    Это уже будет гарантия 100% безопасности.

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    Джерело: блог Сергія Запорізького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія НАТО
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    «Червона лінія» Росії щодо баз НАТО в Україні – це окупація Білорусі