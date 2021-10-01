«Червона лінія» Росії щодо баз НАТО в Україні – це окупація Білорусі
Треба працювати над розміщенням військових баз НАТО в Україні
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«Грозная» Россия продолжает веселить.
Песков сообщил, что если Украина будет размещать у себя структуры НАТО, то Россия ответит, укрепив оборону Беларуси.
Т.е. красная линия России в отношении баз НАТО в Украине – это оккупация Беларуси)))
Гениально!
Впрочем, никто из здравомыслящих и знающих матчасть и не предполагал, что Россия в силах ответить по-иному.
Одни понты.
Поэтому, Украине надо работать над размещением военных баз НАТО в Украине и не надо никакого вступления в НАТО.
Это уже будет гарантия 100% безопасности.
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Джерело: блог Сергія Запорізького