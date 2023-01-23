Зеленський про німецькі системи IRIS-T: «Нам би їх побільше, Шольц обіцяв – будемо чекати»

Перші системи IRIS-T прибули до України ще в жовтні

Глава держави розповів про збройні бажання України

Президент Володимир Зеленський похвалив зенітно-ракетний комплекс німецького виробництва IRIS-T, який передали Україні, та закликав надати більше таких систем ППО. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

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Що стосується неба – потрібні системи протиповітряної оборони. Тут я вдячний Німеччині за IRIS-T. Це хороша система, нам би їх побільше. Але Шольц обіцяв – повіримо канцлеру, будемо чекати.

Зазначимо, у Повітряних силах ЗСУ ще у жовтні 2022 року повідомляли, що перша передана система IRIS-T вже стала на бойове чергування в Україні та продемонструвала перші результати роботи. Військові розповіли, що під час бойового хрещення у жовтні комплекс збив 100% цілей, переважно крилаті ракети.

Зеленський розповів, що Україні потрібен захист на полі бою, тобто артилерія, РСЗВ. Важлива бронетехніка – БМП, БТРи – різних видів. Також потрібні танки, яких в України дефіцит. Дефіцитними також є снаряди до вищеперерахованого.

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Україна працює над тим, щоб збільшилася кількість систем захисту нашого неба, зокрема систем ППО Patriot.

Зеленський додав, що хочеться і «нової сторінки у захисті».

Це, звичайно, літаки. Хочеться, щоб контролю неба у росіян не було.

Німеччина обіцяла наприкінці 2022-го та на початку 2023 року передати Україні ще три системи IRIS-T.

Крім того, Україні вдалося вивести оборонну взаємодію з партнерами на новий рівень: Зеленський пояснив, чому в українських воїнів з'явиться більше зброї (відео).

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Декілька днів тому Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні. Акцент буде зроблено на протиповітряній обороні: ФРН відправить в Україну систему Patriot, ще сім САУ Gepard із запасів промисловості, подальші системи Iris-T SLM і керовані ракети до них.

Нагадаємо, у жовтні міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО Iris-T і ще чотири системи Himars.

Як відомо, комплекс ППО Iris-T був розміщений на південному напрямку фронту: німецька система Iris-T уже працює на передовій – ЗСУ.

До слова, комплекс успішно збиває російські ракети: ЗРК Iris-T пройшов бойове хрещення в Україні й показав себе з гарного боку.

Минулого місяця Німеччина передала ЗСУ «зимовий» пакет допомоги.

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Зауважимо, дипломат розказав детективну історію про постачання Україні німецьких систем ППО.