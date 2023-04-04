Зеленський отримав запрошення на липневий саміт НАТО

Для стабільності Північноатлантичного альянсу необхідна сильна та незалежна Україна

Україна приєднається до Альянсу після перемоги у війні, яку розв’язала Росія

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення відвідати липневий саміт НАТО. Він пройде у Вільнюсі – столиці Литви. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, пише CNN.

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Сьогодні, 4 квітня, у Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО Столтенберг розповів, що для стабільності Альянсу необхідна сильна та незалежна українська держава.

«Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому саміті у Вільнюсі в липні», – промовив генсек.

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Також він наголосив, що Україна приєднається до Північноатлантичного альянсу після перемоги у війні, яку розв’язала Росія.

Нагадаємо, що 4 квітня в Брюсселі пройшло засідання Комісії Україна-НАТО, під час якого обговорювалися підтримка України в її протистоянні російській агресії, а також наближення до членства в Альянсі.

До слова, президент Володимир Зеленський завтра, 5 квітня, відвідає Польщу і виступить у центрі Варшави.

Крім того, Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.