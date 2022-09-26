ФСБ затримала консула Японії: його звинувачують у шпигунстві

Мотокі Тацунорі тепер оголошено персоною нон грата в РФ

Мотокі Тацунорі затримано за начебто «збір секретних даних»

Федеральна служба безпеки Росії затримала консула генерального консульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що консул затриманий на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї.

Мотокі Тацунорі тепер оголошено персоною нон грата в РФ.

Також росЗМІ опублікували відео допиту з власним перекладом.

Нагадаємо, сьогодні Японія посилила санкції проти РФ через вторгнення в Україну, заборонивши експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю.