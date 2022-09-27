Між Японією та Росією розгорівся дипломатичний скандал: деталі

Японія вимагає від РФ вибачень за затримання консула

Посла Росії в Токіо Михайла Галузіна викликали в МЗС Японії з вимогою офіційних вибачень за затримання у Владивостоці консула Мотокі Тацунорі за нібито збирання секретних відомостей. Про це пишуть російські ЗМІ.

«Протест із вимогою від Росії офіційних вибачень, а також вжиття заходів, щоб подібні ситуації не повторювалися», – йдеться у заяві МЗС Японії.

Також у Токіо закликали російську сторону серйозно підійти до цього протесту. Як заявив глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі, «немає жодних доказів того, що консул займався якоюсь незаконною діяльністю». Він переконаний, що дії російської сторони не відповідали нормам Віденської конвенції.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала консула генерального консульства Японії у Владивостоці Мотокі Тацунорі.

РосЗМІ повідомили, що консул затриманий на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї.

У понеділок у МЗС Росії було викликано радника-посланника посольства Японії в Москві, якому було повідомлено, що «за діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи і завдану шкоду інтересам безпеки Росії, консул Генерального консульства Японії у Владивостоці оголошено персоною нон грата і протягом 48 годин повинен залишити Російську Федерацію».

«Японській стороні було виражено рішучий протест у зв'язку з діями співробітника генконсульства та передана нота відповідного змісту», – йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Нагадаємо також, що 26 вересня Японія посилила санкції проти РФ через вторгнення в Україну, заборонивши експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю.