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Кілька посольств України за кордоном отримали пакунки з очима тварин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кілька посольств України за кордоном отримали пакунки з очима тварин
Посольство України в Польщі
фото ілюстративне

Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах

Українські посольства та консульства продовжують отримувати погрози. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.

«Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. За дорученням Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки», – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.

У середу й четвер два посольства України за кордоном, крім посольства Іспанії, отримали листи з «дуже конкретними погрозами». Кулеба зазначив, що таді дії – однозначно нова форма терору.

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Теги: посольство Україна війна

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