Кілька посольств України за кордоном отримали пакунки з очима тварин

Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах

Українські посольства та консульства продовжують отримувати погрози. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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«Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.

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«Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. За дорученням Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки», – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.

У середу й четвер два посольства України за кордоном, крім посольства Іспанії, отримали листи з «дуже конкретними погрозами». Кулеба зазначив, що таді дії – однозначно нова форма терору.