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Два посольства України отримали листи з погрозами – Кулеба

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Два посольства України отримали листи з погрозами – Кулеба
Кулеба: «Це однозначно нова форма терору»
фото з відкритих джерел

МЗС незабаром офіційно прокоментує погрози українським посольствам

У середу й четвер два посольства України за кордоном, крім посольства Іспанії, отримали листи з «дуже конкретними погрозами». Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у межах засідання Ради міністрів ОБСЄ в Лодзі.

«Це однозначно нова форма терору. Ми спільно з іспанською владою дуже активно працюємо над тим, щоб встановити, хто за цим стоїть. У нас, безумовно, є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно прослідкувати всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії», – зазначив Кулеба.

На уточнююче запитання, про якого роду погрози йдеться і в яких посольствах України це сталося, Кулеба відповів, що МЗС незабаром вийде з офіційним коментарем із цього приводу. За його словами, є точна підстава стверджувати, що відбувається цілеспрямована широкомасштабна кампанія проти України.

«Потрібно розкрутити повністю ланцюги: хто залучений, звідки ці ланцюги надходять, хто їх надсилає (листи – «Главком»), – додав глава МЗС.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.

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Теги: війна росія окупанти Україна посольство Дмитро Кулеба

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