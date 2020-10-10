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    «Слуга народу» Качура підтримав ідею закупівлі російської вакцини

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    Депутат Верховної Ради Олександр Качура - «Слуга народу» Качура підтримав ідею закупівлі російської вакцини
    Депутат Верховної Ради Олександр Качура

    Раніше можливість поставки в Україну російської вакцини від коронавірусу Супутник V допускав нардеп від опозиції

    Україна буде зобов'язана закупити російську вакцину від коронавірусу, якщо її ефективність доведуть.

    Про це заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура в ефірі телеканалу Newsone в п'ятницю, 9 жовтня.

    За словами політика, в умовах епідемії Covid-19, кількість випадків якого збільшується рекордними темпами, на першому місці має бути здоров'я громадян.

    «Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов'язані закуповувати, я вважаю», - зазначив політик.

    Раніше можливість поставки в Україну російської вакцини від коронавірусу Супутник V допускав нардеп від опозиції.

    Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

    Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

    Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.

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