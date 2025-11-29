Головна Країна Події в Україні
Єрмак заявив, що не тримає зла на Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Єрмак заявив, що не тримає зла на Зеленського
За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт.
«Він був моїм другом до цієї роботи, і я пам'ятатиму його після неї», – сказав Єрмак про президента

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення. Як інформує «Главком», про це він сказав у коментарі Financial Times.

Як пише видання, у суботу Єрмак заявив FT, що не тримає зла на Зеленського.

«Він (Зеленський, – ред.) був моїм другом до цієї роботи, і я пам'ятатиму його після неї».

Єрмак також зазначив, що українській делегації під його керівництвом у Женеві вдалося домогтися перегляду початкового варіанту мирного плану США.

«Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб 28-пунктовий документ більше не існував», – сказав він, маючи на увазі переглянутий мирний план, який тепер є більш прийнятним для Києва.

«Залишається кілька складних пунктів, які необхідно узгодити, і я вважаю, що це можливо», – додав Єрмак.

Він переконаний, що «у будь-якому разі, президент, попри тиск, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України».

Нагадаємо, за кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Єрмак вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт.

Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Перед відставкою Андрія Єрмака звільнили з посади очільника Офісу президента. У нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційну причину не називали.

