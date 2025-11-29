Єрмак заявив, що не тримає зла на Зеленського

За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт.

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення. Як інформує «Главком», про це він сказав у коментарі Financial Times.

Як пише видання, у суботу Єрмак заявив FT, що не тримає зла на Зеленського.

«Він (Зеленський, – ред.) був моїм другом до цієї роботи, і я пам'ятатиму його після неї».

Єрмак також зазначив, що українській делегації під його керівництвом у Женеві вдалося домогтися перегляду початкового варіанту мирного плану США.

«Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб 28-пунктовий документ більше не існував», – сказав він, маючи на увазі переглянутий мирний план, який тепер є більш прийнятним для Києва.

«Залишається кілька складних пунктів, які необхідно узгодити, і я вважаю, що це можливо», – додав Єрмак.

Він переконаний, що «у будь-якому разі, президент, попри тиск, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України».

Нагадаємо, за кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Єрмак вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт.

Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Перед відставкою Андрія Єрмака звільнили з посади очільника Офісу президента. У нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційну причину не називали.