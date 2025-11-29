Єрмак заявив, що не тримає зла на Зеленського
«Він був моїм другом до цієї роботи, і я пам'ятатиму його після неї», – сказав Єрмак про президента
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення. Як інформує «Главком», про це він сказав у коментарі Financial Times.
Як пише видання, у суботу Єрмак заявив FT, що не тримає зла на Зеленського.
«Він (Зеленський, – ред.) був моїм другом до цієї роботи, і я пам'ятатиму його після неї».
Єрмак також зазначив, що українській делегації під його керівництвом у Женеві вдалося домогтися перегляду початкового варіанту мирного плану США.
«Делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб 28-пунктовий документ більше не існував», – сказав він, маючи на увазі переглянутий мирний план, який тепер є більш прийнятним для Києва.
«Залишається кілька складних пунктів, які необхідно узгодити, і я вважаю, що це можливо», – додав Єрмак.
Він переконаний, що «у будь-якому разі, президент, попри тиск, не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України».
Нагадаємо, за кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Єрмак вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт.
Він не уточнив, коли і як планує це зробити.
Перед відставкою Андрія Єрмака звільнили з посади очільника Офісу президента. У нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційну причину не називали.
Коментарі — 0