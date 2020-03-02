Клімкін дав тривожний прогноз на наступну Нормандську зустріч



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Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін Фото:"Главком"

Екс-глава МЗС: У Путіна немає причин йти на якісь поступки щодо Донбасу

Путін задоволений нинішнім статус-кво, у нього немає причин йти на якісь поступки щодо Донбасу. Адже існуюча ситуація є стримувальним фактор для всього подальшого розвитку України. Путіну Донбас абсолютно не потрібен, йому потрібне остаточне руйнування України.

Так прокоментував перспективи норманського саміту, що має відбутися в квітні цього року, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому».

Клімкін вважає, що прогрес щодо Донбасу можливий лише в одному випадку: «у результаті певної домовленості (хочете, називайте це більш цинічно – «сдєлкою») із Заходом або його частиною і залученням Сполучених Штатів. Адже США для Путіна – це визначальний елемент світової архітектури безпеки».

Якщо така домовленість буде, – переконаний Клімкін, – у нинішній ситуації вона буде укладена через нашу голову. «Цю домовленість нам будуть намагатися нав’язати. А від цього залежатиме й те, чи відбудеться зустріч у нормандському форматі», – зазначив ексміністр.

Клімкін зауважив, що ескалація на Донбасі, що відбулася останнім часом, яскраво свідчить про результат домовленостей попереднього саміту.

Ексміністр вважає «формулу Штайнмаєра» місточком недовіри, який реально працює тільки на Росію, оскільки дає їй змогу говорити про особливий статус так, як це уявляють у Москві.

«Обговорення питання про «спільне патрулювання» поза рамками всього безпекового комплексу теж не має жодного сенсу, – переконаний Павло Клімкін. – Хоча для того, щоб досягти якогось мінімального рівня безпеки на самому окупованому Донбасі і там контролювати територію, ця ідея може розглядатися. Але найперше – з ким саме спільне патрулювання? Воно не може бути з так званими ЛДНР. Тоді виникають наступні запитання. Перше – коли ці ЛДНР припиняють своє існування юридично і фактично (адже це не одне й те ж, оскільки Росія прагне їх залишити у вигляді своїх окупаційних адміністрацій). Друге – коли на ту територію зможе зайти міжнародна адміністрація? За логікою ці питання мали б поєднуватися. Інакше не буває. А щодо кордону, то таке спільне патрулювання, як і «формула Штайнмаєра», без наявності послідовного плану не працюватиме».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сумнівається, що наступний «нормандський саміт» відбудеться у квітні 2020 року, оскільки українська сторона, за його словами, не дотримується своїх домовленостей, досягнутих на зустрічі 9 грудня у Парижі.