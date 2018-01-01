Клімкін: утвердження української мови потребує більше року

На думку міністра, утвердження української мови має скоріше стати національним проектом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у відповідь на звернення трьох колишніх українських президентів заявив, що утвердження української мови потребує більше року. Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter. «Достойна ініціатива трьох президентів. Але утвердження української мови має скоріше стати



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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

На думку міністра, утвердження української мови має скоріше стати національним проектом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у відповідь на звернення трьох колишніх українських президентів заявив, що утвердження української мови потребує більше року.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.

«Достойна ініціатива трьох президентів. Але утвердження української мови має скоріше стати національним проектом, що в один рік не вкладається. Рік можна присвятити історії - тут у нас є що робити», - написав очільник МЗС.

У п’ятницю три екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до глави держави Петра Порошенка із проханням оголосити 2018-й «Роком утвердження державної мови».

Як раніше повідомлялось, письменниця Оксана Забужко підтримала ідею проголошення 2018-го роком утвердження державної мови. На думку письменниці, саме формулювання Рік утвердження державної мови є вдалим.

Нагадаємо, листа до президента із проханням оголосити 2018-й Роком державної мови направили не лише митці (відповідне звернення було спрямовано до глави держави 6 грудня 2017-го), а й народні депутати. 178 парламентарів 10 листопада минулого року підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови».