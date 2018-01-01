Новий глава МЗС Польщі оголосив про свої плани

Чапутович повідомив про плани своїх перших закордонних візитів

Новий глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович продовжуватиме зовнішню політику, яку вів його попередник Вітольд Ващиковський і яка спрямовуватиметься на тісну регіональну співпрацю. Про це Чапутович заявив після прибуття вже міністром до будинку МЗС Польщі. «Продовжу політику міністра Ващиковського й уряду, у якій значна



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Яцек Чапутович

Чапутович повідомив про плани своїх перших закордонних візитів

Новий глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович продовжуватиме зовнішню політику, яку вів його попередник Вітольд Ващиковський і яка спрямовуватиметься на тісну регіональну співпрацю.

Про це Чапутович заявив після прибуття вже міністром до будинку МЗС Польщі.

«Продовжу політику міністра Ващиковського й уряду, у якій значна увага приділяється регіональній співпраці», - заявив Чапутович.

Він повідомив про плани своїх перших закордонних візитів. За його словами, в понеділок, 15 січня, він відвідає Болгарію, яка з 1 січня головує в ЄС.

У вівторок, 16 січня, новий глава МЗС Польщі відвідає Німеччину, яку він назвав «головним польським економічним та політичним партнером».

Наступного тижня міністр також супроводжуватиме президента Польщі Анджея Дуду на засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, де президент РП виголосить промову про нерозповсюдження зброї, а Чапутович візьме участь у дискусії на тему ситуації в Афганістані.

Нагадаємо, 9 січня у Польщі оголосили про зміни в уряді – ротації відбулися в дев’яти міністерствах.

Тереза Червінська стала новим міністром фінансів, Яцек Чапутович очолив Міністерство закордонних справ, Йоахім Брудзінський став главою МВС, Маріуш Блащак, який був міністром внутрішніх справ, очолив Міноборони.

Крім того, главою міністерства навколишнього середовища став Генрик Ковальчик, міністром охорони здоров’я Лукаш Шумовський, міністром інвестицій і розвитку Єжи Квечинський, міністром підприємництва і технологій Ядвіга Емілевич, міністром інфраструктури Анджей Адамчик.

Джерело: Укрінформ