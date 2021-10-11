Климпуш-Цинцадзе показала своїх надважливих чоловіків (фото)

Нардепка опублікувала фото з батьком та його рідним братом

Народний депутат («Європейська солідарність») Іванна Климпуш-Цинцадзе показала своїх надважливих чоловіків у житті. Фотографію з батьком та його рідним братом Климпуш-Цинцадзе опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

«Чудовезний вечір, коли двоє надважливих чоловіків у твоєму житті – поряд. І можна слухати годинами неймовірні історії їхнього непростого, але яскравого і насиченого життя, і можна ще почуватися меншою і продовжувати вчитися, і можна ще насолоджуватися їхньою силою, енергією, мудрістю. Дякую Богові і долі за такі надзвичайні миті з татом, Орест Климпуш і його рідним братом, моїм улюбленим вуйком Мирослав Климпуш. Ці хлопці в свої роки і далі молоді душею і думками, і справді крутезні!» – написала нардепка.

Нагадаємо, батько Іванни Климпуш-Цинцадзе після здобуття Україною незалежності був міністром транспорту, депутатом ВРУ 2-го і 4-го скликань, радником прем’єр-міністра України, Надзвичайний та Повноважний посол України в Угорщині та Словенії.

Зазначимо, дід Дмитро Іванович Климпуш - головнокомандувач Карпатської Січі, військовий діяч, український націоналіст, народився на Закарпатті.